Xiaomi lanza un nuevo purificador que limpia el aire de tu salón en una hora

La limpieza del aire de nuestro hogar es esencial para que reduzcamos el riesgo de contagio de enfermedades o que suframos los efectos de la polución. Y Xiaomi tiene mucha experiencia en ello, de hecho acaba de lanzar la sexta generación de su principal purificador de aire. Se trata del nuevo Mijia Air Purifier 6, y como es lógico, mejora en prácticamente todos los aspectos a sus predecesores.

Así es el nuevo Mijia Air Purifier 6

Este purificador llega con una tecnología de doble filtro, que a su vez genera un doble flujo de aire gracias al empleo de un sistema de doble aspa para el ventilador. De esta forma el aire se mueve más rápido y por tanto es capaz de limpiarlo en menos tiempo, lo que también reduce los tiempos de alta intensidad donde el ruido es más alto y más molesto, en consecuencia, el uso es más eficiente.

Mijia Air Purifier 6 | Xiaomi

Con este nuevo purificador se eliminan los principales agentes nocivos que pueden flotar en el aire de nuestro hogar. Como el formaldehído, que puede eliminarse hasta el 99% de la cantidad existente en tan solo dos horas, mientras que el 99,99% de las partículas PM10 pueden eliminarse en tan solo una hora. Y más importante para aquellos con alergias.

Puede reducir en tan solo una hora su presencia en un 98,9%, según Xiaomi, la eficiencia a la hora de limpiar el aire es prácticamente dos veces respecto a la de antes. El flujo de aire, como decíamos antes, es muy elevado gracias a su tecnología de última generación. Es capaz de mover hasta 11.666 litros por minuto de funcionamiento, y todo ello con una rumorosidad de sólo 26.6 dB.

Para detectar y eliminar cada partícula, cuenta con hasta seis sensores que son capaces de detectarlas y activar los mecanismos para atraparlas. Se trata de sensores que monitorizan la calidad del aire con partículas de PM1, PM2.5, polvo o formaldehído, además de medir la temperatura y la humedad de la habitación.

Y por supuesto, hablamos de un purificador inteligente, que podemos controlar cómodamente desde la pantalla de nuestro smartphone. Ya que es compatible con HyperOS, la capa de personalización de Xiaomi, que le permite interactuar con otros dispositivos de la marca, para trabajar en conjunto a la hora de neutralizar el aire de mala calidad. De momento se ha lanzado en China, con un precio de 220 euros al cambio, estamos seguros de que llegará a España, como sus predecesores.