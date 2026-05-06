El primer smartphone de ChatGPT está más cerca de lo que pensabas

OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, está trabajando en su primer smartphone, o al menos en un dispositivo bastante similar a lo que entendemos por este tipo de dispositivos. Recordemos que Jony Yve, el diseñador de algunos de los productos más icónicos de Apple, está trabajando codo con codo con Sam Altman en su diseño. Y ahora conocemos nuevos detalles que nos permiten hacernos una idea de cuándo y cómo esperar a este nuevo teléfono.

El smartphone está mucho más cerca

Se sabe desde hace tiempo que OpenAI está inmerso en el desarrollo de este teléfono, pero es más difusa la fecha en la que deberíamos esperarlo, porque parece que poco a poco se está acelerando su llegada al mercado. Y parece que el terminal podría llegar al mercado el próximo año, al menos eso es lo que ha desvelado ahora uno de los analistas más prolíficos del mercado de smartphones, como es Ming-Chi Kuo.

Según este analista, el teléfono de OpenAI entraría en producción en la primera mitad de 2027, lo que quiere decir que podría lanzarse poco después, en la segunda mitad del año. Kuo alude al creciente mercado de smartphones que tienen la IA como hilo central, como la verdadera razón de que se estén adelantando los planes de la empresa en el desarrollo de este smartphone.

Otra razón podría ser una posible salida a bolsa de OpenAI a finales del próximo año, algo que vendría acompañado de este primer dispositivo como principal atractivo de la nueva dirección de la empresa, más orientada a dispositivos. Pero no se ha quedado solo en el timing del lanzamiento, sino que también ha hablado acerca de cómo sería este teléfono, algunas de sus características técnicas.

Por lo visto OpenAI habría confiado en MediaTek para alimentar a su teléfono, con un potente procesador Dimensity 9600, el más rápido que lanzará el fabricante a lo largo de 2027. Destaca que el HDR de de este teléfono será especialmente sofisticado con el objetivo de poder identificar más detalles y matices del mundo que rodea al smartphone, ya que al fin y al cabo este será uno de sus grandes poderes, situarse en un mundo real con el que interactuar.

Por supuesto, contará con una de las NPU más potentes del mercado, concretamente con arquitectura dual, para poder ejecutar localmente grandes cargas de trabajo de IA. También contaría con una memoria RAM LPDDR6 y con almacenamiento UFS 5.0 ultra rápido. Kuo espera que este teléfono pueda alcanzar los 30 millones de unidades vendidas entre el año 2027 y 2028 de mantenerse los actuales ritmos de desarrollo y producción.