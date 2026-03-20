Teruel hace 127 millones de años: tierra de dinosaurios, tiburones y otros vertebrados del Cretácico

La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis ha realizado una nueva investigación, que ha sido publicada en la prestigiosa revista científica Cretaceous Research, y que amplía de manera significativa el conocimiento sobre las faunas de vertebrados del Cretácico Inferior en la provincia de Teruel.

El estudio analiza diversos fósiles procedentes de diez yacimientos localizados en los municipios de El Castellar, Cabra de Mora y Mora de Rubielos (Teruel, España).

En concreto, y desde un punto de vista geológico, estos yacimientos se localizan en rocas de una edad de Hauteriviense superior–Barremiense inferior (Formación El Castellar), que tuvieron su origen en un amplio sistema de humedales costeros, con ambientes lacustres, palustres y fluviales de hace en torno a unos 127 a 125 millones de años.

Según Josué García Cobeña, primer autor de la publicación, "la gran diversidad faunística reconocida a través de los fósiles incluye principalmente dinosaurios ornitópodos (caracterizados por comer plantas, presentar un pico córneo, carecer de 'armadura' y por poder caminar de forma cuadrúpeda y/o bípeda). Entre los dinosaurios identificados destacan fundamentalmente los grandes ornitópodos estiracosternos, grupo al que pertenecen el icónico Iguanodon y otro de mediano tamaño similar a Morelladon".

Alta diversidad faunística en El Castellar

También se han reconocido dientes fósiles de dinosaurios saurópodos (herbívoros de cuello y cola largos y cuadrúpedos), como los titanosauriformes, y de terópodos (carnívoros y bípedos), como los espinosáuridos (principalmente piscívoros y ligados a ambientes acuáticos), así como formas afines a los carcarodontosáuridos (considerados los superdepredadores de estos ecosistemas). A ello se suma una variada fauna, con tortugas terrestres y acuáticas, cocodrilos y tiburones.

Según Alberto Cobos, autor de la publicación y director-gerente de la Fundación Dinópolis, "el estudio pone de manifiesto la elevada diversidad faunística albergada en la Formación El Castellar, que es comparable a la documentada en otros yacimientos coetáneos del Cretácico Inferior de España, Portugal y el sur del Reino Unido, entre otros. Esto apoya estudios previos sobre la existencia de conexiones faunísticas entre estas (y posiblemente otras) zonas geográficas y refuerza el papel de estos humedales como entornos especialmente favorables para estos vertebrados".

Referencia:

Josué García Cobeña, Sergio Sánchez Fenollosa, Pablo Cabrera Argudo y Alberto Cobos. "The oldest dinosaurs and other vertebrates from the Cretaceous of southwestern Maestrazgo Basin (Teruel, Spain)". Cretaceous Research.