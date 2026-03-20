Escucha tus audiolibros y podcast preferidos en tu Kindle Scribe

La llegada del Kindle Scribe revolucionó la forma en la que interactuamos con los libros electrónicos. Gracias a su pantalla de tinta electrónica táctil y su lápiz inteligente también tenemos la posibilidad de tomar notas manuscritas e incluso dibujar. Una de las funcionalidades más esperadas y que recientemente se ha incorporado es el Bluetooth. A continuación, te contamos cómo conectar unos auriculares o altavoces inalámbricos a nuestro Kindle.

Escucha podcast y audiolibros desde tu Kindle

La última actualización de los dispositivos de Amazon, trae consigo una funcionalidad muy esperada por los usuarios de estos versátiles ereaders. Una nueva versión de su software que se encuentra en pleno despliegue y que ya ha empezado a llegar. Esta desbloquea el uso del Bluetooth, que no está disponible en dispositivos de algunas regiones.

Conectando auriculares inalambricos a un Kindle Scribe | TecnoXplora

Esto permite la conexión solo la conexión de dispositivos de audio, tanto de auriculares como altavoces Bluetooth. No pudiendo por el momento conectar ni teclado ni ratones inalámbricos. Algo que esperemos en el futuro pueda hacerse con la misma facilidad, ya que daría un salto cualitativo al uso de este dispositivo. Del mismo modo que podemos reproducir música.

Conectar unos auriculares es de lo más sencillo, y similar al proceso que realizamos en otros dispositivos, Para ello solo tenemos que poner los auriculares en modo emparejamiento.

Activa la pantalla del Kindle, desde la pantalla de inicio desliza desde la parte superior con el dedo para desplegar el menú de ajustes rápidos. Dónde podemos ver el nuevo icono de la conexión bluetooth.

Pulsa sobre “toda la configuración” el icono de la rueda dentada.

el icono de la rueda dentada. Donde seleccionamos la opción “Wifi y bluetooth” en la columna de la izquierda.

en la columna de la izquierda. Al hacerlo aparecen varias opciones donde seleccionamos Bluetooth.

Acciona el botón junto a esta opción, para activarlo.

Una vez activado nos muestra algunas opciones entre las opciones que nos muestra seleccionamos “Dispositivos Bluetooth”

Para detectar los auriculares pulsa sobre “volver a detectar” para ver los dispositivos disponibles.

para ver los dispositivos disponibles. En la lista de dispositivos , selecciona los auriculares que quieras conectar.

que quieras conectar. Y en cuestión de segundos estarán disponibles.

Esta nueva y esperada función, nos ofrece la oportunidad de escuchar audiolibros directamente desde el dispositivo. Estos podemos descargarlos o adquirirlos a través de una suscripción. Además, ofrece la opción de activar VoiceView, la cual es de gran ayuda para las personas con dificultades visuales Lo cual permite navegar por la interfaz del dispositivo, a la vez que lee en voz alta los textos y los libros que contiene.

Gracias a la opción Whispersync for Voice, tenemos la opción si disponemos tanto de la versión escrita como la de audio, de comenzar la lectura y continuar el desarrollo del libro a través de los auriculares y retomar la lectura de nuevo en el punto en el que nos hemos quedado. Hacer uso de los auriculares es de gran ayuda para reducir la fatiga visual, permitiendo el descanso y relajar la vista, con la escucha de nuestros títulos preferidos sin renunciar a ellos. Los auriculares además permiten aislarnos del entorno y concentrarnos en la narración, las voces y los efectos sonoros que los audiolibros nos ofrecen.