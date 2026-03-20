El nuevo Xiaomi Book Pro 14 se estrena con un diseño ultrafino y ligero

Xiaomi ha celebrado hoy un nuevo evento en China, para celebrar la llegada de la primavera con más lanzamientos. Uno de los más esperados ha sido el regreso del fabricante chino al mercado de los portátiles, tras varios años alejado de él. Xiaomi ha lanzado un ordenador portátil que poco tiene que envidiar a sus competidores de Apple, Samsung o LG, con un diseño realmente atractivo donde destaca su construcción delgada y liviana.

Ficha técnica del nuevo portátil de Xiaomi

Este nuevo Xiaomi Book 14 es un ordenador que no renuncia a una gran potencia a pesar de ese cuerpo tan ligero y delgado, para nada. Los chinos han conseguido crear un ordenador que pesa solo 1,08 kg y tiene un grosor de tan solo 14,95 mm. Para ello han construido este portátil en una aleación de magnesio fundido a presión, que es lo que permite a su cuerpo pesar un 30% menos respecto de otros métodos de fabricación tradicionales.

Xiaomi Book Pro 14 | Xiaomi

Dentro de su cuerpo ultra delgado encontramos chips Intel Core Ultra X7 358H. Con una arquitectura de 16 núcleos distribuidos en un esquema de 4 de rendimiento, 8 de eficiencia y 4 de bajo consumo, que puede alcanzar los 4,8 GHz.Existe una versión con el Intel Core Ultra 5 325, que utiliza el proceso de 18A de Intel para maximizar la batería sin sacrificar la fluidez en tareas de ofimática.

Xiaomi Book Pro 14 | Xiaomi

Aportan una gran potencia de procesamiento, sobre todo cuando hablamos de tareas de IA en el día a día. La pantalla es otro de los puntos fuertes de este portátil, que nos ofrece un panel OLED táctil de 14,6 pulgadas con una resolución de 3,1K, por lo que también podemos usarlo de alguna forma como una gran tableta de más de 14 pulgadas.

Esta tiene un gran brillo de 1600 nits cuando reproducimos contenidos HDR. La tasa de refresco se eleva hasta los 120Hz. El aprovechamiento del frontal es máximo, dejando espacio para un generoso trackpad de 129 cm² sensible a la presión. También integra puertos Thunderbolt 4 y tecnología Wi-Fi de última generación.

Llega en configuraciones de 24 GB o 32 GB de memoria RAM LPDDR5x, así como almacenamiento SSD de 1 TB PCIe 4.0, con una ranura M.2 2280 adicional que soporta expansiones de hasta 4 TB. La batería es de 72 Wh, y admite carga rápida de 100 W , que le permite recuperar el 50% en poco más de media hora. En cuanto a puertos, nos ofrece una gama completa.

1x Thunderbolt 4 (40 Gbps), 1x USB-C multifunción (10 Gbps), 1x USB-A 3.2 (5 Gbps) y HDMI 2.1 y Jack de 3,5 mm. También tiene una webcam Sensor 1080p para videollamadas más nítidas e incorpora altavoces duales de 2W compatibles con Dolby Atmos. De momento se ha lanzado en China, con un precio de 1090 euros para la versión de entrada con Intel Core Ultra 5 325 con 24GB + 1TB. La versión más avanzada, con Intel Core Ultra X7 358H y 32GB + 1TB, tiene un precio de 1350 euros al cambio.