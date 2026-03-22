Teclados Pogo que puedes conectar a tu iPad o tableta Lenovo

Cada vez son más los dispositivos que además de las funcionalidades para los que fueron diseñados, Gracias a la conectividad con otros gadgets, podemos sacarles el máximo partido. Este es el caso de las tabletas. Las cuales con la ayuda de un teclado podemos convertirlas en herramientas de trabajo versátiles y potentes. A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber acerca de los teclados Pogo.

La conexión definitiva para convertir tu tableta en un ordenador portátil

Cada vez es más habitual trasladar nuestro puesto de trabajo a cualquier parte, es por ello que debemos buscar soluciones fáciles de transportar y montar, para ser lo más eficientes posibles, sin cargar con un peso excesivo de un lado a otro. Una solución es el uso de tabletas inteligentes, reconvertidas en puestos de trabajo eficientes con la ayuda de teclados portátiles, fáciles de acoplar y que cuenten con tecnología plug-and-play. Una de las soluciones más rápidas es el uso de teclados físicos acoplables, uno de los estándares más usados es el que usa la tecnología de pines Pogo. Este tipo de conector se caracteriza por el uso de unos pequeños contactos retráctiles accionados por un micro resorte interno, lo que permite conectar de forma directa física y directa cualquier hardware.

Esto no requiere que tengamos que encajar la clavija o el cable como sucede en otras conexiones como el USB- C. Para usar este sistema solo es necesario aproximar ambas partes de los conectores a los potentes imanes que alinean los dispositivos, haciendo que los pines se encajen y permitiendo el flujo de información entre ambos. Apostar por un teclado Pogo, en vez de por un teclado Bluetooth supone un cambio en la experiencia de usuario. Además, permite olvidarnos por completo de la carga del teclado, ya que se alimenta directamente de la energía del dispositivo al que lo unimos. La conexión entre ambos además es instantánea, sin fallos de emparejamiento. Así como la conexión física garantiza la inmediata transmisión de datos.

Soporte Spigen | Spigen

Por lo que, si eres usuario de Apple y quieres optar por este tipo de teclado, el teclado magnético Spigen es una de las alternativas. Ya que es compatible con Ipad convirtiéndose en una estación de diseño portátil. Cuenta con voladizo ajustable y sujeción magnética, lo que permite colocar la pantalla en el ángulo adecuado. Mejorando la experiencia de escritura con sus accesos directos.

Teclado Lenovo | Lenovo

Los usuarios que trabajan en el entorno Android, una excelente elección es el teclado de Lenovo. El cual está fabricado en policarbonato y poliuretano, que lo hacen de lo más duradero. Un teclado que cumple con dos funciones la principal, convertir las tabletas en una herramienta perfecta de trabajo y por otro la de funda protectora contra arañazos y golpes. Un teclado que aporta una experiencia de escritura intuitiva gracias a la comodidad de sus teclas y el ajuste perfecto de los pines Pogo.