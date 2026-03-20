Airpods Max 2 vs Airpods Pro 3, ¿cuáles se adaptan mejor a tus necesidades?

Elegir los auriculares perfectos, no es sencillo, ya sea por nuestros gustos o preferencias o por la propia anatomía. En lo que respecta al ecosistema de Apple, con la llegada de las nuevas generaciones debemos además elegir entre portabilidad y potencia. Si estás pensando en comprar unos Airpods y no te decides entre los AirPods Max 2 y los AirPods Pro 3. Aquí te damos algunas pistas.

AirPods Max 2 vs AirPods Pro 3

No todos los auriculares encajan para todos los tipo de usuario, Dependiendo de sus preferencias debemos fijarnos en sus características, para saber cuales son los perfectos para nosotros. Ambos modelos ofrecen una gran calidad de sonido, unas de las características que tenemos que tener en cuenta para hacer nuestra elección es la ergonomía. La diferencia entre ambos es más que notable. Mientras que los AirPods Max 2 tienen un diseño de diadema, con copas de aluminio anodizado y estructura de acero. Muy cómodos de llevar para largos periodos de tiempo, evitando la fatiga auditiva. Aunque no se pueden plegar y tienen un peso considerable.

AirPods Pro 3 | Apple

Por otro lado, tenemos los AirPods Pro 3, a diferencia de los anteriores son mucho más cómodos de transportar, su diseño Intraural permite que nos olvidemos de que los llevamos puestos. Al contar con protección IP54 son los únicos recomendados para su uso en el gimnasio, lo que los hace de lo más versátiles.

Gama de colores de los AirPods Max 2 | Apple

En lo que respecta a la tecnología y el procesamiento, es donde encontramos más diferencias. Por un lado, los Max 2, cuentan con Chip H2 el cual, combinado con su diseño, nos ofrecen una experiencia de aislamiento casi perfecta. Esto lo consiguen gracias a la cancelación activa de ruido (ANC) y su gran capacidad de procesamiento de audio computacional. Mientras que los Pro 3 estrenan nuevo Chip H3, el cual mejora la eficiencia energética llevando el audio adaptativo y la detección de conversación a otro nivel. Con una transición entre dispositivos fluida gestiona el sonido ambiente de forma natural y transparente.

La calidad de sonido es otro de los aspectos a los que debemos prestar atención, si buscas una escena sonora inmensa o Soundstage, la mejor opción son los Max 2. Con una mayor presencia de graves y agudos cristalinos, son ideales para los usuarios más exigentes, ya que permite disfrutar del audio espacial de nuestro contenido multimedia. Aunque los Pro 3 no son capaces de replicar la profundidad y resonancia de los Max 2, a su favor tienen un transductor de baja distorsión con lo que nos ofrecen un audio de lo más rico. Muy recomendables para el día a día en el que respondemos a llamadas, escuchamos música de calidad o podcasts.

Por último, otros aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta para elegir cuál es nuestro auricular, son la autonomía y la conectividad. En el caso de los Max 2, cuentan con una autonomía de 20 horas de uso continuado, aunque no disponen de carga Magsafe. Mientras que los Pro 3, aunque su autonomía es de 6 horas, gracias a su estuche de carga, podemos disfrutar hasta 30 horas, con la ventaja de que podemos cargarlos de forma inalámbrica, ya que estos si disponen de Magsafe.

En definitiva, Para los usuarios que apuestan por la comodidad de los auriculares de diadema, con una excelente calidad de sonido y aislamiento pasivo dentro del ecosistema de Apple, la mejor elección son lo Airpods Max 2. Sí que buscas son unos auriculares todoterreno, para el día a día, con la mejor tecnología, la mejor elección sin duda son los AirPods Pro 3