Brote de meningitis B en Reino Unido: ¿Qué está pasando? ¿Podría llegar a España?

Un brote de Meningitis B ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias del Reino Unido tras detectarse varios casos en el condado de Kent, al sureste de Inglaterra. La situación preocupa especialmente porque ha afectado a jóvenes y estudiantes en poco tiempo.

Según las autoridades, el brote ha provocado varias hospitalizaciones y al menos dos muertes. La mayoría de los contagios se han producido entre estudiantes que habían tenido contacto cercano en entornos sociales, lo que ha facilitado la rápida propagación.

¿Qué es la meningitis B?

La meningitis B es una infección grave causada por una bacteria (meningococo tipo B) que afecta a las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Puede avanzar muy rápido y convertirse en una enfermedad potencialmente mortal si no se trata a tiempo.

Los síntomas pueden aparecer de forma repentina y empeorar en pocas horas:

Fiebre alta

Dolor de cabeza intenso

Rigidez en el cuello

Náuseas o vómitos

Sensibilidad a la luz

Somnolencia o confusión

En algunos casos también puede aparecer una erupción en la piel. Ante estos síntomas, es fundamental acudir al médico de inmediato.

¿Cómo se contagia?

La meningitis B no se transmite por el aire a larga distancia, sino a través del contacto cercano:

Besos

Toser o estornudar cerca

Compartir vasos, botellas o cubiertos

Por eso, es más frecuente en grupos de jóvenes que conviven o socializan mucho, como estudiantes.

¿Podría pasar lo mismo en España?

Aunque el brote en Reino Unido ha generado preocupación, los expertos señalan que el riesgo de que ocurra algo similar en España es bajo ya que existe vacunación frente al meningococo B, los casos se detectan rápidamente y se administran antibióticos a los contactos cercanos.

Aun así, la bacteria circula de forma habitual y cada año se registran algunos casos, especialmente entre jóvenes.

La clave sigue es la prevención, la vacunación y actuar con rapidez ante los síntomas.