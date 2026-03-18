Ya puedes contratar el Internet satélite de Starlink sin adelantar el coste de su hardware

La conectividad de Internet por satélite poco a poco se está abriendo camino en todo el mundo, también en España. En los últimos años hemos visto cómo Starlink, el Internet vía satélite de Elon Musk, ha ido modificando sus tarifas hasta convertirse prácticamente en un operador igual de competitivo que los más tradicionales. Sobre todo ahora que su oferta es más sencilla que nunca de contratar, y sin mayores implicaciones. Y es que ahora Starlink ofrece en nuestro país tres planes diferentes para poder disfrutar de las ventajas de este tipo de conectividad.

Sin pagos por adelantado

Hace no mucho, para contratar Starlink era necesario pagar entre 300 y 400 euros de equipo para poder acceder a sus tarifas de datos. Eso unido a cuotas que podían llegar a los 80 euros en combinación con el hardware, hacían poco atractiva esta opción como alternativa a los planes de fibra habituales. Además, recordemos que la velocidad que ofrece Starlink es generalmente inferior a los planes de fibra.

Starlink Mini | SpaceX

Ahora al menos es mucho más sencillo acceder a este servicio en términos económicos. Ya que no es necesario pagar nada por adelantado, nada por el hardware, como la antena o el router, e incluso un sistema de malla en una de las opciones disponibles. Porque ahora son tres los planes disponibles en el modo residencial. El de 100 megas de velocidad, que tiene un coste mensual de 29 euros al mes, sin permanencia.

Lo mismo ocurre con el plan de 200 megas, que tiene un precio de 39 euros al mes, aunque sin duda el más atractivo es el más caro de los tres. Es el plan de 400 megas, que tiene un precio de 59 euros mensuales, pero viene con varios accesorios muy a tener en cuenta. Por un lado se trata de un sistema de router en malla, que nos permite ampliar la red en nuestro hogar, para llegar a los lugares más alejados con la máxima velocidad.

Y también viene con Starlink Mini gratis, que nos permite llevarnos la conexión a cualquier lugar, en una autocaravana, el coche, a donde queramos, un equipo que por lo que asegura Starlink, tiene un coste de 199 euros. En el plan itinerante, ese que nos permite movernos con el Internet satélite por cualquier rincón del mundo, tenemos la opción de contratar el plan de 100 megas por 40 euros al mes, así como el de datos ilimitado, aunque más bien debe ser conexión de máxima velocidad, por 89 euros al mes. En ambos casos tenemos que pagar esos 199 euros por el equipo Mini itinerante.

Por lo que es evidente que la mejor tarifa es la de 59 euros, que nos brinda ambas posibilidades, fijas y móviles de conexión por un precio cerrado de 59 euros. Sin duda un servicio cada vez más interesante que no es para cualquier consumidor. Porque es verdad que comparativamente recibimos menos velocidad que en una tarifa de fibra, pero a cambio podemos disfrutar de Internet en lugares recónditos y allá donde la señal de las antenas de telefonía no llegan. Y esto puede ser algo muy valioso para muchos.