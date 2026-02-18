Casio lanza en España su nuevo reloj digital con 10 años de batería

El fabricante nipón acaba de lanzar en nuestro país su último reloj digital, con un aire inconfundiblemente retro. Se trata de un modelo que ofrece las habituales características de los relojes más queridos de la marca, pero con un aire elegante y más moderno a la vez, vamos a conocer sus características, y como suele ser habitual, su precio especialmente atractivo para todo lo que nos ofrece.

Precio y disponibilidad

El nuevo Casio W-800HD-1AV acaba de llegar a la tienda de Casio en España con un precio de 49,99 euros. Está disponible en un clásico color plata, ya que tiene un acabado metálico que le sienta muy bien.

Casio W-800HD-1AV | Casio

Ficha técnica del Casio W-800HD-1AV

El nuevo reloj de Casio estrena, sin duda alguna, una función que destaca sobre el resto, porque, como podemos ver incluso inscrito en su propio cuerpo, tiene una batería que le proporciona 10 años de uso. No es una batería al uso, sino una pila que le puede alimentar durante toda una década, lo que demuestra que este reloj es extremadamente eficiente en su funcionamiento.

Cuenta con la clásica tecnología de iluminación Illuminator, con un fondo LED verde y su diseño está claramente inspirado en los modelos de los años 70 y 80, aunque con cierto perfil rugerizado, que transmite una cierta sensación de robustez. Es un reloj resistente al agua hasta 10 bares de profundidad, por lo que podemos utilizarlo sin problema en el agua durante varias horas.

Este reloj cuenta con funciones como la señal de hora, alarma multifunción, con una alarma con repetición, cronómetro de 1/100 segundos, y modo de fracción de tiempo. También integra la función de formato de 12 y 24 horas, así como una pantalla donde se muestra, además de la hora, los minutos, segundos, año, mes, fecha y día. Está acabado en metal y resina de vidrio. Por último, podemos disfrutar de un calendario automático completo hasta el año 2099, creo que es más que suficiente hasta esa fecha.

Una muestra más de que lo retro sigue estando de moda, y que los relojes de Casio se han convertido en objetos de culto en los últimos años. Atrás dejaron ese momento en que dejaron de tener tanto tirón con el cambio de siglo, cuando se los veía como relojes desfasados frente a las alternativas inteligentes que iban apareciendo. Afortunadamente, esa corriente desapareció, y, con el tiempo, se ha valorado todo lo que ofrecen estos relojes por un precio competitivo, con diseños duraderos, prácticos y atractivos.