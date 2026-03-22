Altavoces activos o pasivos, ¿en que se diferencian?

No todos los altavoces son iguales, es por ello que en función del uso que vayamos a hacer de estos debemos elegir los más adecuados. Podemos diferenciarlos en dos tipos de altavoces, pasivos y activos, diferenciarlos es importante a la hora acertar con nuestra compra. A continuación, te contamos todo lo que debes saber acerca de estos.

Altavoces activos o pasivos, estas son sus diferencias

No todos los usuarios tienen los mismos gustos y preferencias, e incluso algunos son más exigentes que otros en lo que se refiere al sonido. Es por ello que encontramos diferentes tipos de altavoces que se adaptan a las necesidades y preferencias del usuario. Si estamos pensando en montar un sistema de sonido doméstico ya sea para mejorar el sonido del televisor o un rincón musical, nos surgen dudas acerca de cuál es la mejor opción para cada caso. Para elegir de forma correcta qué tipos de altavoces debemos conocer sus diferencias.

Edifier M90, un ejemplo de altavoces activos | edifier

En el caso de los altavoces la gran diferencia entre los activos y los pasivos reside en la amplificación. Debemos tener en cuenta que la fuente de sonido no es lo suficientemente potente para mover los conos del altavoz, por lo que necesita de amplificación.

En el caso de los altavoces activos, también conocidos como autoamplificados, por el ello de llevar integrado un amplificador en su propia caja. De manera que funcionan de forma independiente, solo tenemos que enchufarlos directamente a la corriente y la fuente de sonido. Lo que permite ahorrar espacio y el gasto de comprar aparatos complementarios. Siendo mucho más cómodos de usar, ya que estos están ajustados a la perfección para ofrecernos el mejor sonido. Perfectos para usarlos sobre el escritorio o en estudios caseros libres de cables con un diseño limpio.

Por otro lado, están los altavoces pasivos, los cuales basan su funcionamiento en la acústica, y son los herederos de la alta fidelidad. No se enchufan a la corriente y no llevan electrónica compleja en su interior ni amplificador en su interior, por lo que será necesario que los conectemos a un amplificador externo.

Aunque a primera vista puede resultar un sistema más complicado, lo cierto que los usuarios más exigentes lo prefieren ya que les permite una flexibilidad total a la hora de elegir los complementos necesarios para conseguir la textura de sonido que buscan. De manera que llegado el momento podemos cambiar solo el amplificador para darle un cambio radical al sonido sin cambiar todo el equipo.

Elegir entre uno y otro dependerá de nuestras necesidades y preferencias, optando por un sistema más práctico e inmediato como lo que nos ofrecen los altavoces activos. U optar por una experiencia más personalizada, a pesar de estar pensando en voltajes e impedancias, que nos permite una mayor personalización, mejorando el sistema pieza a pieza la mejor opción la encontramos en los altavoces pasivos.