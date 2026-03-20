Una Luna azul, un cambio de hora y dos lluvias de estrellas: estos son todos los eventos astronómicos de esta primavera

Hoy, 20 de marzo, nos despedimos del invierno para darle la bienvenida a la primavera en el hemisferio norte. Con ella, numerosos eventos astronómicos como lluvias de estrellas y una Luna azul vienen para deslumbrar en el cielo. Quédate que te lo contamos al detalle.

Cambio de hora

Una de las cosas más destacables de esta estación del año es que tendrá lugar el cambio de hora. La madrugada del 28 al 29 de marzo nuestros relojes se adelantarán una hora, es decir, a las 2, serán las 3. Será el momento en que oficialmente comenzará el horario de verano.

Cambio de hora | iStock

Lluvias de estrellas

Estos meses también traen consigo dos lluvias de estrellas. La primera, las Líridas, tendrá su pico de máxima intensidad el 22 de abril. Esta tendrá lugar entre el 14 y el 30 de abril.

También podrán disfrutarse en esta época del año las Eta Acuáridas. Esta lluvia de estrellas se solapa un poco con la anterior, ya que empieza el 19 de abril y termina el 28 de mayo, siendo una de las más largas. Sobrevolarán unos 50 meteoros por hora y su mejor noche es la del 5 al 6 de mayo.

Lluvia de estrellas | Vincentiu Solomon para Unsplash

Lunas llenas

La primera luna llena de esta primavera tendrá lugar el próximo 2 de abril. Como siempre, la Luna llena tiene un nombre derivado de las leyendas de los antiguos nativos americanos. En este caso, se llama Luna rosa, ya que esta fase lunar coincide con el florecimiento del flox musgoso, una especie de planta que es rosa.

En esta ocasión, el satélite se percibirá más grande y luminoso, aunque con el mismo color blanquecino de siempre.

La siguiente tendrá lugar el 1 de mayo, la conocida como luna llena de las flores o Luna en flor, puesto que mayo es el mes de las flores.

Además, también habrá una Luna azul a finales de mayo (el día 31). Este término no hace referencia a un cambio de color, sino a un fenómeno poco frecuente: la aparición de dos lunas llenas en un mismo mes.

Para disfrutar de cualquier evento astronómico es importante que el cielo esté lo más despejado posible. Además, posicionarse en un lugar oscuro y en plena naturaleza, y sin objetos que nos impidan la visión hará que disfrutemos la experiencia al máximo.

Esta estación terminará el próximo 21 de junio, momento en el que dará comienzo el verano.