Redmi lanza nuevas Smart TV de 50 pulgadas por apenas 180€

Xiaomi acaba de lanzar nuevas Smart TV baratas gracias a su firma Redmi, especializada en modelos más asequibles. Se trata de las nuevas Redmi Smart TV A50, una gama de televisores que destaca sobre todo por su precio accesible, especialmente reducido si tenemos en cuenta el gran tamaño de su pantalla. Y es que hay paneles de 50 pulgadas que cuestan menos de 200€, este es un precio realmente ajustado para televisores de tal tamaño.

Ficha técnica de las nuevas Redmi Smart TV A50

Unos televisores que presumen, entre otras cosas, de una tasa de refresco de 144Hz, que es de las más altas en la industria, y más dentro de esta gama de entrada. Su panel es LCD de 50 pulgadas con resolución 4K de 3840 x 2160 píxeles. Este puede reproducir 1.070 millones de colores y cuenta con una precisión cromática Delta E 2, que cubre el 78% del espacio de color DCI-P3.

Redmi Smart TV A50 | Redmi

La pantalla maximiza la nitidez en contenidos de acción rápida. Además, incorpora un sistema de atenuación mixta que elimina el parpadeo perceptible, reduciendo la fatiga ocular durante sesiones prolongadas. Cuenta con un sistema de sonido sencillo, pero bastante efectivo. Que nos ofrece un sistema de doble altavoz con una potencia total de 20 W, apoyado por algoritmos de decodificación DTS para mejorar el rango dinámico.

Redmi Smart TV A50 | Redmi

El televisor integra un procesador de cuatro núcleos con arquitectura Cortex-A35, acompañado de una unidad de procesamiento gráfico Mali-G31 MP2. También nos brinda 2 GB de memoria RAM y un almacenamiento interno de 32 GB, lo que permite la instalación de aplicaciones y la gestión del sistema operativo HyperOS con solvencia técnica. Por otro lado, es una Smart TV que cuenta con el nivel 1 de eficiencia energética.

Es un televisor con multitud de conectores físicos, como 2 puertos HDMI que además ofrecen soporte ARC. 2 puertos USB 2.0, Entrada de red Ethernet RJ45, conectividad Wi-Fi de 2,4 GHz y salida de audio digital S/PDIF. Es un televisor con diseño de pantalla completa, que logra una relación de pantalla y cuerpo del 97% Con esta ausencia de bordes se consigue sumergir a los usuarios en los contenidos y permitir que el televisor se integre de forma natural en cualquier estancia sin recargar el ambiente. Como no podía ser de otra forma, cuenta con HyperOS como capa de personalización.

El chasis está fabricado mediante un proceso de moldeado por inyección de una sola pieza y utiliza acabados metálicos. Lo mejor de todo, es su precio, y es que Redmi ha lanzado esta Smart TV con un precio al cambio de solo 180 euros, desde luego no se puede obtener más por tan poco dinero, lo que sin duda es el secreto del éxito de Redmi en esta gama de televisores de entrada. Y es que hasta hace poco con este dinero como mucho se podía adquirir una Smart TV de 32 pulgadas.