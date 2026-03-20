La tableta Oppo Pad 8 MIni ya está en camino con una ficha técnica muy potente

Oppo no se conforma con haber lanzado el móvil plegable más avanzado del mercado, con la primera pantalla sin arrugas, sino que además está desarrollando nuevos dispositivos para sus gamas más populares. Es el caso de las tabletas, que esperan una nueva integrante de su gama con un tamaño compacto, pero un corazón muy potente capaz de mover cualquier tarea cómodamente. Se trata de la futura Oppo Pad 8 Mini, que se acaba de filtrar gracias a un popular Insider chino.

Una tableta pequeña pero matona

Como no podía ser de otra forma, ha sido el popular filtrador Digital Chat Station, el que ha desvelado los detalles de esta futura tableta compacta de Oppo. Y es que contará con una pantalla bastante pequeña para ser una tableta, de 8,8 pulgadas, poco más que la de un móvil plegable, pero a cambio, nos ofrecerá un potencial enorme. La pantalla además contará con una alta tasa de refresco, no especifica, pero podríamos esperar al menos 144Hz o 165Hz, no creemos que llegue a los 200 Hz que se esperan de la nueva tableta de RedMagic, pero en cualquier caso, parece que será una pantalla de ese tipo, de alto rendimiento.

Un rendimiento que dependerá de uno de los procesadores más potentes en la actualidad, el Snapdragon 8 Gen 5, no sabemos si será Elite, pero desde luego ofrecerá una capacidad para mover tareas y gráficos exigentes al nivel de muchos móviles tope de gama. Otras características que ha adelantado son una cámara de fotos trasera de 13 megapíxeles, así como una delantera de 8 megapíxeles. No es nada extraordinario, más bien lo habitual en este tipo de tabletas, incluso siendo de alta gama.

Según el filtrador, esta tableta se posicionará en el mercado para competir con otras como la Huawei MatePad mini, destacando no solo por la potencia, sino también por su tamaño compacto y el peso liviano. No es la primera filtración a la que asistimos de esta tableta, ya que previamente habían desvelado que contaría con una potencia de carga de 67W. La capacidad de la batería no se ha desvelado, pero conociendo a sus competidores, debería ser de al menos 8000mAh o 9000mAh.

Llegaría además en diferentes versiones de almacenamiento, hasta cuatro, que serían de 8GB+256GB, 12GB+256GB, 12GB+512GB, y 16GB+512GB. Y lo harían además en otros cuatro colores, Monet Purple, Dawn Gold, y Mocha Brown. Por otro lado, se espera que esta tableta se lance en otros mercados bajo la marca OnePlus. Sobre cuándo será una realidad, no está claro todavía, pero debería hacerlo a lo largo de esta primavera. Quién sabe si lo veremos en Europa junto al Oppo Find X9 Ultra, que se espera se estrene pronto en nuestro continente, porque desde luego aunque sea una tableta Mini, en términos de rendimiento y procesador, tendrá poco que envidiar a este smartphone.