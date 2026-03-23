Los nuevos altavoces y auriculares de Philips tienen un inconfundible toque ochentero

Lo retro está de moda, es evidente, o quizás nunca ha dejado de estarlo, porque dependiendo de la década, parece que hay productos que agradan más o menos a cierta parte del público. Si hace unos días os contábamos que un Boombox, o el clásico Loro podía ser un regalo genial del día del padre, en esa categoría podríamos haber añadido cualquiera de estos dispositivos que Philips acaba de lanzar al mercado. Y es que se trata de tecnología que visual y funcionalmente recupera los diseños más clásicos de los 80.

Una línea de sonido basada en los 80 y 90

Philips ha tirado de su catálogo para recuperar algunos diseños que recuerdan mucho a algunos de sus productos de hace cuatro décadas. The Tube es el dispositivo más potente de cuantos ha lanzado, y tiene un diseño clásico de radiocasete, con un llamativo color amarillo, que en los 80 asociábamos con los dispositivos más resistentes a los elementos. Este tiene una potencia de 140W, gracias a dos woofers de 12,7 cm y dos tweeters de 19mm. Viene con Bluetooth 6.0 de última generación, y compatibilidad con Auracast para compartir audio. Es resistente al agua y al polvo con certificación IP67. Aquí no hay pilas gigantes, y sí una batería que ofrece hasta 24 horas de reproducción. Su precio es de 350 euros.

Los nuevos altavoces y auriculares | Philips

Como en el caso del anterior modelo, el Roller no es un radiocasete como tal, sino que simula su aspecto, pero en este caso más pequeño. Con una potencia de 60W, nos ofrece un Woofer y un Tweeter, así como tecnología Moving Sound Bass+ para ofrecernos unos bajos potentes. Además, comparten también con el anterior modelo Bluetooth 6.0, Auracast, y resistencia IP67, así como la misma autonomía de su batería. En este caso con un precio de 180 euros.

Pero sin duda los que más nos gustan son los dos siguientes auriculares, el primero recupera el clásico aspecto de los de esponjas, que en muchos casos esan naranjas, pero en este caso es el color amarillo del cuerpo el que destaca y le da personalidad. Pero aquí entra el clásico color rosa flúor, que podemos encontrar en el interior de la fina diadema de metal, junto a varios botones de color verde flúor. Se trata de los Ringo Duo, unos auriculares con Bluetooth y que tiene un conector USB tipo C. Sus controladores son de 40mm y tienen un micrófono que se ayuda de la IA para reducir ruido mientras llamamos. La autonomía es de 26 horas. El precio es de 35 euros.

Por último los Philips Buds son parecidos a aquellos auriculares clásicos de cable que venían en una funda donde se enrollan, aquí el diseño es muy similar. En este caso también con ese color amarillo predominante, y también jugando con el rosa y verde. Este también ofrece Auracast, así como conectividad multipunto Bluetooth, y cancelación de ruido con seis micrófonos. Aquí la autonomía es la más amplia, de 42 horas, incluyendo la batería del estuche y con la cancelación de ruido desactivada. El precio al que se estrenan es de 80 euros.