El Keypad 2 NFC de Nuki ahora es compatible con Google Wallet

Las cerraduras inteligentes son cada vez más comunes en nuestros hogares, es verdad que muchas alarmas que ya las utilizan han contribuido a aumentar su popularidad, pero la realidad es que son cada vez más habituales. Y junto a ellas hay ciertos dispositivos que hacen más sencillas de utilizarlas. En el caso de Nuki, el teclado con NFC es prácticamente imprescindible, porque hace mucho más sencilla la interacción con la puerta para todos los integrantes del hogar. Y más ahora que es compatible con Google Wallet, la app de accesos de los de Mountain View.

¿Cómo es esta nueva integración?

Ahora, si tenemos un móvil Android con NFC, podemos desbloquear el acceso con un simple toque, sin necesidad de abrir la app de Nuki. El Keypad 2 NFC mantiene la filosofía modular de los productos inteligentes de Nuki, lo que permite actualizar de inmediato cualquier cerradura Nuki Smart Lock compatible con Matter con solo instalar el teclado junto a la puerta.

Nuki lanza una solución invisible para abrir la puerta de casa sin llaves | Nuki

Ahora, con este nuevo método, el teclado nos ofrece hasta seis alternativas de acceso, como son las nuevas Google Wallet Home Keys, así como Apple Home Key, Samsung Digital Home Key, función ‘Tap to Unlock’ de la app de Nuki, sensor de huella dactilar mediante código de acceso numérico personalizado. Cada teclado puede almacenar hasta 20 huellas dactilares, 35 llaves digitales ‘Tap to Unlock’ y hasta 200 códigos numéricos distintos.

Por tanto, con esta nueva compatibilidad solo tendrás que sacar el teléfono del bolsillo y acercarlo al teclado para que la puerta se abra automáticamente, igual que lo hacemos cuando pagamos en cualquier establecimiento. Y aunque no se habla nada de otros dispositivos, debería poder ser compatible también con relojes inteligentes con WearOS y compatibles también con la app Wallet de Google.

¿Qué hace falta para configurarlo?

Actualmente, las Google Wallet Home Keys se encuentran disponibles en versión preliminar a través del programa Google Home Beta, por lo que llegarán a todos próximamente. A la hora de activar esta funcionalidad, necesitamos lo siguiente:

Una Nuki Smart Lock compatible con Matter

Un concentrador a modo de con Google Matter/Thread

Un dispositivo Android equipado con las aplicaciones Google Wallet y Google Home

Así que Nuki añade así a sus actuales cerraduras una funcionalidad que hace más cómodo el acceso al hogar. Y es que la realidad es que en muchas ocasiones necesitamos estar abriendo la app de Nuki para poder acceder a casa de esta forma, el proceso sería mucho más cómodo para los usuarios. Aunque es verdad que a veces el entorno Matter, que ha venido supuestamente para hacer más sencillo todo, lo complica un poco más, desde luego.