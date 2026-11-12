Nothing desvela el aspecto de su primer dispositivo de IA

Hace unos días, Carl Pei, el fundador de Nothing, y ex de OnePlus, compartía su visión de la IA. En resumen, Pei cree que no ha llegado todavía ese momento en el que la IA pueda ser la protagonista de un dispositivo que pueda jubilar al smartphone, o al menos que estemos cerca de conocer un dispositivo que cambie las reglas del juego, como lo hizo en su día Apple con los iPhone. Cree que todavía habrá que esperar a que madure el mercado y sean más evidentes la necesidades de los usuarios. Precisamente, también confirmó que en las próximas semanas Nothing lanzaría su primer hardware dedicado de IA. Y está muy cerca, tanto que ya ha desvelado parte de su diseño, y es todo un misterio.

Ahora conocemos parte de su diseño

Ahora Carl Pei ha compartido en su cuenta de X una animación o pequeño vídeo donde podemos ver el nuevo dispositivo de la marca, o al menos una porción que es bastante llamativa. Podemos ver un dispositivo de color gris plata, y con un botón que parece ser de grabación, así como dos LED, uno de color rojo y otro de color verde. Desde luego, no es una imagen reveladora, pero sí que nos da una idea de por dónde puede ir el concepto de este dispositivo.

Porque si nos fijamos en ese botón, todo apunta a que se trata de un dispositivo que puede grabar al menos audio, no estamos seguros de vídeo, seguramente para darle contexto a la IA, ya sea con nuestras conversaciones, comandos de voz o a través de vídeo. La frase que acompaña a esta publicación de X es reveladora. Y viene a decir algo así como que El contexto no vive en una caja de chat.

Más o menos que cuando interactuamos con una IA en un chat, esta no es capaz de entender realmente nuestro contexto vital, lo que nos rodea. Por esas palabras podemos entender que sobre todo es un dispositivo que cuando conversa con nosotros, tiene la capacidad de valorar el entorno e integrarlo en las conversaciones, para hacerlas más precisas, para que la IA nos devuelva los resultados más precisos.

De momento no se sabe mucho más, pero es evidente que este dispositivo, tal y como se ve, podría ser más similar a un Plaud, ese gadget que capta el entorno y lo pasa por el tamiz de la IA. O, por ejemplo, unas gafas inteligentes al estilo de las de Meta. Lo que parece es que será un dispositivo wearable que nos dará acceso a la IA sin tener encima el móvil, al menos en las manos.

Saldremos de dudas en unos días, porque parece que el lanzamiento está bastante cerca. Veremos cuál es la visión de Carl Pei respecto del hardware y la IA, ahora que sabemos que es bastante escéptico al respecto.