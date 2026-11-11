Starlink Mini 2 es una nueva antena compacta con baterías intercambiables

El internet por satélite poco a poco se va abriendo camino en el mercado. Es verdad que las velocidades que ofrece están lejos de la fibra que disfrutamos en casa, aunque no se diferencian mucho de las que disfrutamos en nuestros móviles, al menos las velocidades que disfrutamos en la mayoría de lugares de España. Pero nos ofrece algo difícil de superar, conexión en cualquier lugar o rincón del mundo, independientemente de lo remoto que sea. Ese es el gran punto fuerte y Starlink lo sabe. Ahora acaban de lanzar una nueva antena más compacta y cómoda de utilizar.

Nueva Starlink Mini 2

La empresa de Elon Musk ha lanzado una nueva generación de su antena más compacta, perfecta para llevarla con nosotros en una autocaravana, aunque perfectamente puede hacer las veces de una antena permanente en nuestro hogar. Se trata de una antena muy compacta, que esta vez cuenta con una importante novedad, que nos permite disfrutar de ella sin tenerla enchufada a la corriente durante varias horas.

La nueva Starlink Mini 2 llega con una batería de cambio rápido, esto quiere decir que si tenemos dos baterías, y una de ellas totalmente cargada, solo hay que quitar una y poner la cargada para disfrutar de hasta 4,5 horas de autonomía sin depender de enchufes en ningún momento gracias a la capacidad de 71 Wh. Además, viene con Wifi integrado, por lo que es mucho más fácil conectar otros dispositivos.

Esta batería se recarga a través de un puerto USB C que puede cargar con una potencia de 60 W. Así no dependemos de terceros gadgets para poder conectar, por ejemplo, nuestro móvil o tableta a Internet a través de la conexión de Starlink. Lo mejor es que da el salto a la tecnología Wi-Fi 6 desde el Wi-Fi 5 del modelo anterior, lo que se traduce en una mayor velocidad de descarga para los dispositivos que se conecten a la antena con la conexión satelital.

De hecho, tiene una alta capacidad para gestionar la conectividad de distintos dispositivos, ya que podremos conectar hasta 128 a la vez, esa es una capacidad enorme para un dispositivo de estas características. El servicio de Starlink permite mantener la conexión satelital incluso estando en movimiento a velocidades de hasta 161 km/h. Algo bastante práctico es que incluye por primera vez una rosca estándar de 1/4", que es la misma que usan las cámaras, lo que permite montarla fácilmente en cualquier trípode fotográfico convencional.

De momento, la antena está en fase de preventa, a un precio de 999 dólares, y solo se puede acceder a ella mediante invitación exclusiva y en Estados Unidos, por lo que de momento en España no podemos contar con ella, aunque seguro que, como el resto de la gama, terminará llegando a nuestro país.