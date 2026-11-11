Este invierno puedes apostar por un calor inteligente y con cero ruido

El otoño nos está ofreciendo unos días en los que aún podemos disfrutar del aire libre, pero no debemos confiarnos y debemos estar preparados para las bajas temperaturas. Es inevitable enfrentarnos a los cambios bruscos de temperatura, por lo que es importante contar con alternativas de climatización que se adapten sin disparar la factura de la luz.

Calefacción inteligente y sin ruido

En un momento en el que la temperatura sufre cambios tan drásticos entre el día y la noche, quizás aún no es momento de encender la calefacción central y optar por radiadores eléctricos de nueva generación puede ser la solución. Más que una alternativa son el complemento ideal de otros sistemas de calefacción esto es gracias a la transformación que han sufrido, dejando atrás el concepto de radiador tradicional para convertirse en dispositivos eficientes, que nos proporcionan confort térmico.

Dreo 711S | Dreo

Uno de los radiadores que destacan en este segmento es el calefactor de convección Dreo 711S, el cual cuenta con la capacidad de integrarse en el ecosistema de un hogar inteligente. Su conectividad Wi-fi, hace que podemos gestionarlos a distancia a través de su aplicación móvil. Además de contar con sistema de programación o la posibilidad de controlarlos a través de asistentes inteligentes como Alexa + o Google Home, programando rutinas en las que interacciona con otros dispositivos, y podemos controlar el encendido o apagado en función de la temperatura de la habitación. Lo cual permite al usuario una mayor eficiencia y ahorro de energía, gracias a sus modo Eco con los que podemos reducir el consumo hasta en un 40%.

Una de las característica que define a este radiador es su sistema avanzado de convección. A diferencia de otros calefactores tradicionales, no cuenta con ventilador interno, es la convección la que de manera natural sustituye el aire frío que entra por la parte inferior del dispositivo. Es calentado en su interior por una resistencia de 2.000 W y sale hacia arriba de forma fluida repartiendo el calor de forma envolvente y uniforme por toda la estancia. Un sistema que no produce ruido, ya que no cuenta con partes mecánicas, por lo que podremos disfrutar de una película sin el zumbido que producen los radiadores tradicionales, trabajar o incluso dormir plácidamente.

A todo esto se suma la elegancia de su diseño el cual se integra a la perfección en cualquier espacio minimalista. Un radiador ligero y compacto que podemos trasladarlo de habitación según nuestras necesidades. Además cuenta con certificación IP64 contra salpicaduras, por lo que se convierte en un dispositivo seguro para su uso en entornos donde la presencia de agua es habitual, ya sea la cocina o el cuarto de baño.

Una vez más Dreo, nos demuestra que no hay que renunciar a la comodidad y el diseño, para disfrutar de la temperatura perfecta en cada momento. Ya sea con sus sistemas de calefacción inteligentes por convección u otros dispositivos de su gama de invierno.