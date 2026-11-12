La alternativa de Apple a las Ray-Ban de Meta está muy cerca

La última gran experiencia de Apple con el desarrollo de gafas son las Vision Pro. Unas gafas que, si bien son las más avanzadas en el mercado tecnológicamente, su elevado precio las ha reducido a un producto de nicho, muy lejos de ser masivo. Pero los de Cupertino están trabajando en paralelo en otros modelos, no solo en unas Vision Pro más baratas, sino también en otro tipo de producto, más similar a las Ray-Ban de Meta, que sin duda son ahora la gran tendencia del mercado, y un producto que es mucho más masivo. Un nuevo detalle compartido por una empresa china apunta a que están más cerca de lo que pensamos.

Llegarían en 2027

No es una filtración al uso, sino una información compartida por una empresa china de la cadena de suministro de Apple en el desarrollo de algunos de sus productos. Y en una reunión de resultados con sus accionistas, la empresa desveló que en 2027 aumentarán sus ingresos por su participación en el desarrollo de nuevos productos de distintos clientes.

Y según especifican, para demostrar la entidad de estos, han mencionado que una de esas empresas era Apple. Ya que habrían participado en dos proyectos, tanto sus gafas de IA, como nuevos auriculares inteligentes. Y tiene mucho sentido, porque son precisamente dos tipos de dispositivos que se han venido filtrando en los últimos meses, como en la línea de salida para la firma ahora comandada por John Ternus,

Las gafas, como decimos, tendrían un diseño tradicional, como los que suele lanzar Meta con aspecto de Ray-Ban, no sabemos si habrá modelos adicionales, por ejemplo, al estilo de las Oakley más deportivas. Así que todo apunta a que a lo largo de 2027 conoceremos por fin esas primeras gafas de Apple, que contarán probablemente con una cámara integrada en su montura, altavoces en las patillas, micrófonos, así como Siri AI integrada, para poder preguntarla por todo lo que nos rodea.

El otro producto al que se han referido en la presentación de resultados ha sido unos nuevos auriculares inteligentes. Y todo apunta, como en el caso de las gafas, que se trata de los primeros AirPods con una cámara integrada. Se llevan rumoreando mucho tiempo, y desde luego lo que parece es que Apple ya está lista para lanzarlos también a lo largo de 2027. Y tiene sentido, porque incluso se rumoreó de cara a los últimos lanzamientos del pasado mes de septiembre.

En cualquier caso, no se sabe la ventana exacta a lo largo del año, pero las gafas no sería raro que pudieran presentarse la próxima primavera, parece una época propicia en Apple para la presentación de este tipo de dispositivos. En el caso de los AirPods, es de esperar que se estrenen el próximo mes de septiembre, junto a los esperados iPhone 20, que celebrarán los 20 años del teléfono en el mercado.