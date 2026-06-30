iRobot presenta sus nuevos Roomba Plus 575 Combo y 515 Combo con aspirado y fregado inteligente

iRobot sigue ampliando su catálogo de robots aspiradores, y acaban de anunciar la llegada en España de los nuevos Roomba Plus 575 Combo Robot + Base AutoWash y Roomba Plus 515 Combo Robot + Base AutoWash.

Los dos modelos forman parte de la nueva gama Roomba 2026 y prometen automatizar al máximo la limpieza del hogar combinando aspirado, fregado inteligente y bases capaces de reducir el mantenimiento diario.

Así son los nuevos Roomba que llegan a España

El modelo más avanzado de los dos es el Roomba Plus 575 Combo Robot + Base AutoWash, un robot aspirador que apuesta por una limpieza más profunda y precisa. Su diseño es un 21 % más compacto que el de generaciones anteriores, lo que le permite acceder con mayor facilidad bajo camas, sofás, armarios y otros muebles donde se suele acumular polvo sin que nos demos demasiada cuenta.

A nivel de potencia, este robot presume de una capacidad de succión de 25.000 Pa, potencia más que suficiente para eliminar polvo, migas y pelo de mascotas en hogares con bastante movimiento diario. Además, combina esa aspiración con tecnologías de fregado como SmartScrub y DualClean, diseñadas para aplicar más presión sobre el suelo y trabajar mejor sobre manchas secas o suciedad más resistente.

Roomba Plus 575 | iRobot

Tampoco faltan mopas giratorias con brazo articulado, que pueden extenderse hasta 30 milímetros para alcanzar mejor las esquinas. Según iRobot, esto permite ofrecer un 18 % más de cobertura en los bordes frente a una mopa DualClean sin extender.

Siguiendo con sus principales características, el Roomba Plus 575 Combo cuenta con tecnología ClearView Pro LiDAR con PrecisionVision, capaz de crear mapas tridimensionales del hogar y detectar obstáculos de diferentes tamaños y alturas. Con ello, podrá moverse con más precisión por las habitaciones y esquivar objetos cotidianos sin que tengas que dejarlo todo perfectamente recogido antes de ponerlo en marcha.

Por su parte, el Roomba Plus 515 Combo Robot + Base AutoWash apuesta por una combinación algo más sencilla. En este caso, cuenta con una potencia de succión de 22.000 Pa y también combina aspirado y fregado inteligente. Su diseño mantiene esa reducción de tamaño del 21 %, lo que le ayuda a colarse bajo muebles y llegar a zonas complicadas.

Este modelo incluye cepillos y mopas extensibles con tecnología PerfectEdge, e incorpora SmartScrub y DualSpin, dos tecnologías que permiten aplicar presión adicional durante el fregado para mejorar el resultado en manchas y suciedad acumulada.

En navegación, el Roomba Plus 515 Combo cuenta con ClearView LiDAR y reconocimiento inteligente de obstáculos, por lo que puede esquivar cables, zapatos y otros objetos habituales sin necesidad de preparar demasiado la casa. Además, ofrece una cobertura de hasta 185 metros cuadrados con una sola carga, más que suficiente.

La Base AutoWash no fatla en estos equipos. En el caso del Roomba Plus 515 Combo, la base puede vaciar automáticamente la suciedad, rellenar el depósito de agua y lavar y secar las mopas a 60 grados. Gracias a ello, iRobot habla de hasta tres meses de limpieza autónoma, reduciendo bastante la intervención diaria del usuario.

En cuanto al precio, el Roomba Plus 575 Combo Robot + Base AutoWash ya está disponible en iRobot.es por 479 euros, frente a su precio habitual de 699 euros. Por su parte, el Roomba Plus 515 Combo Robot + Base AutoWash puede comprarse por 429 euros, rebajado desde los 599 euros.