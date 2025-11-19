Este teléfono fijo mantiene a los niños comunicados sin SPAM y mediante Wifi

No cabe duda de que la relación de los niños y menores en general con los teléfonos es bastante polémica, sobre todo si hablamos de smartphones. Se habla mucho de la edad idónea para poder recibir el primero, y las edades parecen cada vez más tempranas. No obstante muchos padres quieren mantener alejados a los pequeños de los teléfonos móviles, y por esa razón a veces hay que buscar alternativas, ya que su uso principal, mantenernos comunicados, sigue siendo esencial. Pues bien, este teléfono fijo lo ofrece.

Así funciona el teléfono fijo Wiley

Este dispositivo tiene el aspecto de un clásico teléfono fijo, nos recuerda, a los que ya tenemos cierta edad, a los fijos que teníamos en casa de pequeños, pero en este caso cuenta con un perfil inteligente que lo hace perfecto para ser utilizado por niños. Hablamos de un teléfono que se define como tonto, pero con el punto justo de inteligencia para darle a los niños una vía de comunicación segura con sus padres.

Esto empieza por poder configurar una lista blanca de contactos, o lo que es lo mismo, una lista que delimita los únicos contactos a los que se puede llamar desde el teléfono. De esta manera se puede limitar no solo a qué números pueden llamar los pequeños, sino también desde qué números les pueden llamar a estos. De esta forma, las llamadas de SPAM y no contempladas en esta lista se bloquean por defecto.

Este dispositivo no tiene una pantalla táctil como la de un smartphone, aunque sí una pantalla LED donde podemos acceder a algunas funciones y detalles de interés de las llamadas. Lo mejor de todo es que las funciones de este teléfono, y las limitaciones impuestas, se pueden gestionar desde un app o herramienta web que nos permite controlar la distancia y los detalles del terminal.

Ahí incluso se pueden configurar horarios de uso, para limitar también el uso que hacen del teléfono. Un teléfono que cuenta con algunas características tradicionales de este tipo de teléfonos fijos, como la marcación rápida desde botones físicos, que pueden ser fácilmente memorizados por los más pequeños de la casa. También tiene buzón de voz, altavoz y acceso a emergencias, aunque en este caso limitado a la región donde se va a poner a la venta. Los modos No Molestar y de Horas Tranquilas permiten garantizar una utilización respetuosa con el descanso de los pequeños por la noche.

Se ha puesto ya a la venta en Kickstarter, donde ya ha conseguido con creces su objetivo a falta de varios días para expirar la campaña. Se pone a la venta por 86 euros al cambio, y para su uso hace falta una suscripción de unos 8 euros al cambio. Está disponible en varios idiomas, entre ellos el español. De momento solo se venderá en Estados Unidos y Canadá, esperamos que las ventas se abran también a España. Eso sí, la entrega para aquellos que apuesten por el proyecto se demorará hasta octubre del año que viene.