El próximo Apple TV 4K será mucho más potente, tanto como un iPhone

El dispositivo de streaming de Apple goza de buena salud en el mercado. De hecho, es el dispositivo favorito de los usuarios de Apple a la hora de visualizar sus contenidos favoritos en el televisor. Pero gracias a las diferentes mejoras en el rendimiento que está recibiendo con cada nueva generación, el futuro dispositivo será capaz de ofrecer muchas funciones adicionales, no solo las de ver contenidos en streaming. Ahora se ha filtrado la nueva generación de este dispositivo, que contaría con un plus de potencia verdaderamente importante, equiparando su rendimiento al de algunos iPhone.

Dos grandes novedades en forma de chip

Es lo que hemos conocido ahora gracias a Bloomberg, donde suele desvelar todos estos detalles Mark Gurman, el analista más cercano a la esfera de Apple. En este sentido, ha desvelado que las grandes novedades de este dispositivo residirán en dos nuevos chips. Concretamente el Apple A17 Pro y el N1. El primero tendrá una función muy concreta en el futuro dispositivo de Apple.

Y es que contará con la potencia suficiente como para poder ejecutar Apple Intelligence con todas las garantías de procesamiento internas, sin tener que recurrir a modelos externos al dispositivo. Parece que toda esta potencia estaría volcada en dotar a Siri dentro del Apple TV con una mayor inteligencia, la misma que se espera que puedan disfrutar desde los iPhone en algún momento en los próximos meses.

Y esto es una gran noticia, ya que con un Siri más potente e inteligente, será posible integrarlo a la hora de sugerir nuevos contenidos que ver, buscar basándose en nuestros gustos, y en definitiva, mejorar la experiencia de uso de Apple TV con una mayor proactividad por parte del dispositivo. El otro chip que estrenará el nuevo Apple TV será el N1, que va a traer a este dispositivo una conectividad de última generación.

De hecho es el mismo que integran los iPhone 17 lanzados hace un par de meses, y gracias a el, en el nuevo Apple TV podrá contar con Wifi 7, Bluetooth 6 y Thread, por tanto, las versiones más recientes de los estándares de conectividad inalámbrica más importantes del mercado. Con este chip también mejorarán otros protocolos inalámbricos, como el popular AirDrop, que nos permite intercambiar archivos con otros dispositivos de la marca rápidamente.

De esta manera podemos esperar que el Apple TV de nueva generación sea ideal para jugar a los juegos más exigentes. Ya que el A17 Pro es el primer chip de 3 nanómetros de Apple e incluye una GPU de 6 núcleos capaz de soportar trazado de rayos (ray tracing) acelerado por hardware. Esto no es solo una mejora incremental, sino la llave para que el Apple TV 4K pueda ejecutar juegos con gráficos de calidad de consola, lo que solemos denominar como Triple AAA.

Y con el N1 vamos a poder disfrutar, por ejemplo, de las herramientas de escritura desde el propio iPhone dentro del Apple TV con una mayor velocidad y facilidad de manejo, algo que siempre agradecemos a la hora de buscar contenidos en el dispositivo.