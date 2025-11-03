Casio lanza el anillo G-Shock que vas a querer sí o sí estas Navidades

Nos parece genial el giro que ha dado Casio a uno de sus productos más icónicos, los relojes digitales G-Shock. La firma ha lanzado ahora una gama de anillos, sí, lo estáis leyendo bien, que reproduce fielmente el diseño de los icónicos relojes de la marca y con una funcionalidad prácticamente completa. Estamos seguros de que esta monada de dispositivos se va a convertir en el regalo ideal de muchos las próximas Navidades, porque nos parece sencillamente genial cómo queda en nuestros dedos.

Así es el nuevo Casio G-Shock Nano DWN5600-1

La mejor manera de apreciar de lo que estamos hablando la encontramos básicamente en las imágenes que acompañan a este texto. Y es que como podéis observar, se trata de todo un reloj G-Shock que tiene el tamaño y correa idóneo para convertirlo en un anillo que podemos anudar a nuestros dedos. Y sí, conserva muchas de las características de los modelos originales.

Casio G-Shock Nano DWN5600-1 | Casio

Para empezar es un anillo que es resistente a los golpes, y también al agua, a una presión de hasta 20 bares. Cuenta con todos los detalles que hacen de los relojes G-Shock un gadget único, empezando por la botonera lateral, hasta la pantalla LCD y las hebillas habituales en los relojes de esta gama resistente.

Dentro de la pantalla LCD encontramos toda la información que solemos buscar en uno de estos relojes además de la hora, representando también los minutos, segundos, o dándonos acceso a la hora dual, el cronómetro y el calendario automático. También podemos iluminarlo mediante una luz suave y que parpadea, como suelen ofrecer los relojes mayores y más grandes.

El bisel se ha construido en resina de base biológica, que a su vez es un aspecto que demuestra que desde Casio se van tomando en serio la conciencia ambiental. Este reloj además cuenta con una batería que se puede reemplazar, según Casio, aunque no tenemos claro si se refieren a que un técnico puede hacerlo o nosotros mismos, nos da la sensación de que lo primero.

No hay detalles acerca del tiempo de autonomía que ofrece esta batería. El anillo llega al mercado en tres colores, el negro clásico, amarillo y rojo. Aunque todavía no está en stock, la realidad es que Casio ya le ha puesto precio en España. Su precio será de 99,90 euros cuando esté a la venta, de momento podemos apuntarnos para que nos notifiquen de la fecha de lanzamiento.