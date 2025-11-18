SE SINCRONIZA CON HASTA TRES DISPOSITIVOS A LA VEZ
Samsung lanza un teclado Bluetooth para sacar el máximo partido de DeX
El nuevo teclado de Samsung nos ofrece la máxima compatibilidad con diferentes dispositivos, y sobre todo el mejor aprovechamiento del modo DeX.
Los teclados Bluetooth son sin duda un accesorio imprescindible para que muchos de nosotros podamos escribir nuestros textos con más libertad y sin tener que estar atados a un cable. El modo DeX de Samsung es perfecto para convertir nuestro smartphone en un ordenador portátil, ya que al conectarse a un monitor permite disfrutar de una interfaz de Android más similar a la de Windows. Pues bien, Samsung ha lanzado ahora un teclado perfecto para estas sesiones de DeX, que además podemos alternar con diferentes dispositivos.
Ficha técnica del nuevo Samsung Smart Keyboard
Algo que nos demuestra que este dispositivo ha sido creado con DeX en mente, es que precisamente cuenta con un botón dedicado, que se encuentra en la parte superior derecha. Pero además, integra otro botón dedicado a la IA de Gemini, que podemos encontrar junto a la tecla de Alt derecha. Aun así, si utilizamos Windows invoca a Copilot y en un móvil Samsung también puede hacerlo a Bixby. También hay un botón con el símbolo de Bluetooth y los números 1, 2 y 3, que sirve para cambiar entre los dispositivos que tenemos emparejados con este teclado.
Por tanto, si lo tenemos emparejado a un smartphone, una tableta, o un PC, podremos cambiar fácilmente de dispositivo y escribir en él con este teclado gracias a este simple botón. Las teclas F1, F2 y F3 sirven de atajo para movernos por hasta tres apps diferentes de manera inmediata. Eso sí, para que estos accesos directos del teclado funcionen, debemos contar al menos con One UI 8 o posterior en nuestro dispositivo de Samsung.
El teclado utiliza el protocolo Bluetooth 5.4 para poder mantener esa conexión sin cables estable en todo momento, y cuenta con varios LED que muestran que la conexión con el dispositivo se mantiene activa. Un aspecto bastante curioso es que este teclado funciona con una pila de botón CR2032, que son comunes, pero mucho menos que una pila tradicional AAA. Con esta pila Samsung asegura que contará con meses de autonomía, pero nos tocará guardar alguna de repuesto para no quedarnos tirados.
Es bastante delgado, con un grosor de 4,3mm. Mientras que su peso es de 218 gramos. El teclado de momento se ha lanzado en varios países, entre los que no está España. En Europa se ha puesto a la venta en Italia, por ejemplo, por prácticamente 100 euros. Es de esperar que termine llegando a España, pero de momento es una incógnita cuándo se hará realidad. Sin duda un teclado perfecto para llevar con nosotros junto a nuestro smartphone o tableta Samsung, con las que vamos a poder sacar todo el provecho a la interfaz DeX.
