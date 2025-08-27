Las gafas Samsung XR se presentarán en apenas un mes y serán más asequibles

Las gafas de realidad mixta de Samsung están más cerca que nunca. Los coreanos han optado por aliarse con Google para lanzar una alternativa a las Vision Pro de Apple. Recordemos que mientras Apple ha lanzado sus gafas con el nuevo sistema operativo Vision OS, Google ha hecho lo propio con Android XR, una variante del sistema operativo pensada para este tipo de dispositivos. Ahora una filtración nos ha desvelado detalles interesantes de estas gafas, que nos dan una idea de cuándo esperarlas, y qué deberíamos desembolsar para hacernos con ellas.

¿Cuándo se pondrán a la venta?

Ha sido un medio coreano, NewsWorks, el que ha desvelado los detalles de las futuras gafas de la firma. Concretamente, aseguran que están más cerca de lo que esperamos, ya que se presentarían en un evento especial el próximo 29 de septiembre. Sería un nuevo evento Galaxy Unpacked, donde la estrella serán estas gafas. Sería el 13 de octubre la fecha elegida para poner a la venta las gafas en el mercado, como es habitual, dos semanas después de la presentación de las gafas.

¿Y qué hay de su precio?

Estas llgarían con un precio muy inferior al de las Vision Pro de Apple. Si estas tienen un coste que roza los 4000 euros en los países europeos donde está a la venta, en el caso de las gafas XR de Samsung sería de entre 1800 y 2000 dólares, unos 1500 euros al cambio de partida. Lo que no estaría nada mal, y las haría una alternativa mucho más asequible a la de Apple, a pesar del precio elevado que seguiría siendo.

En cuanto a prestaciones, estas gafas contarían con un potente procesador Snapdragon XR2, diseñado precisamente para este tipo de dispositivos, y llegaría combinado con 16GB de memoria RAM. Lo mejor de todo, sería la integración de ese nuevo sistema operativo Android XR, diseñado específicamente para estas gafas, y que llevará la experiencia de Android a una nueva dimensión, de realidad mixta, que nos permitirá usar este dispositivo de manera independiente, y como en el caso de las Vision Pro, probablemente con una potencia similar al de un PC.

Por tanto, estas gafas se posicionaron en el mercado entre las Meta Quest más caras, que pueden tener un precio de unos 700 u 800 euros, y las Vision Pro de cerca de 4000 euros. Hablamos siempre de gafas domésticas, y no de gaming conectadas a PC, que nutren a un segmento totalmente diferente. Como es lógico, son informaciones que pueden estar sujetas a cambios.

Lo que más nos sorprende es que estas gafas llegarán dentro de muy poco, en apenas un mes, y que lo hará en un nuevo evento, Unpacked, que podría depararnos alguna sorpresa más, probablemente con el primer teléfono plegable Trifold de la marca.