Xreal lanza las nuevas gafas Aura con Android XR

La firma X Real se está convirtiendo en una de las más destacadas cuando hablamos de gafas de realidad virtual o aumentada. Tanto es así que es una de las primeras en lanzar al mercado unas gafas con Android XR, el nuevo sistema operativo de Google para este tipo de gafas, y que hasta ahora contaba en su catálogo con unas gafas de Samsung. Unas nuevas gafas que nos permitían disfrutar de los contenidos de nuestro smartphone en una pantalla gigante, vamos a conocer todos los detalles.

Así son las nuevas X Real Aura

Pues estas destacan por contar con una combinación de diseño ligero con cable de visión óptica directa (OST), el avanzado sistema operativo Android XR, integración con la inteligencia artificial Gemini y la potente plataforma Snapdragon Reality Elite. Aunque se han anunciado ahora, realmente no llegarán al mercado hasta el próximo otoño, por lo que de momento son una buena propuesta a modo de aperitivo.

Nuevas XReal Aura | XReal

Las X Real Aura destacan por su factor de forma, pesando menos de 95 gramos, lo que facilita enormemente la comodidad de uso durante varias horas. A pesar de su ligereza, las gafas ofrecen un enorme y envolvente campo de visión de 70 grados con un lienzo visual prácticamente sin bordes, lo que nos permite disfrutar de contenidos con una calidad espectacular.

Además, cuentan con avanzados sensores orientados hacia el exterior que permiten el seguimiento preciso de las manos, seguimiento espacial de seis grados de libertad y experiencias de inteligencia artificial multimodal. Las gafas funcionan bajo una arquitectura de doble chip, por un lado con Snapdragon Reality Elite para maximizar el rendimiento y la eficiencia energética, y por otro con el coprocesador espacial X Real X1S, encargado de mantener una latencia mínima y una proyección espacial muy estable.

Como contarán con Android XR, las gafas ofrecerán acceso inmediato a millones de aplicaciones habituales en la Google Play Store, y a más de cien aplicaciones creadas específicamente para la realidad extendida; vamos, las que de verdad sacarán partido a la tecnología con la que cuentan estas gafas. A pesar de que se lanzarán a finales de año, ya se pueden reservar en Estados Unidos. De momento solo se producirán 2000 unidades, y aunque no se sabe el precio, se pueden reservar ya por 99 euros, para tener derecho a comprarla después. De momento no llegarán a España, al menos en la primera ola de lanzamientos.