Gadgets para un verano sin distracciones y mucha "tecnología analógica"

La era en la que nos ha tocado vivir es la de la hiperconectividad, la cual claramente tiene sus ventajas, aunque no siempre es lo más recomendable. Sobre todo, en verano, cuando lo que pretendemos es descansar y huir de la ajetreada vida. Por lo que muchos usuarios optan por volver por unos días a la vida sin conexión. A continuación, te contamos cómo puedes volver a hacer una cosa a la vez.

¿Por qué los dispositivos de antes son el verdadero lujo moderno?

Nuestros teléfonos móviles son como una navaja suiza tecnológica, la cual podemos usar para todo. A diario nos acompaña en nuestro día y llama nuestra atención con constantes notificaciones y avisos. Además de permitirnos realizar varias tareas al mismo tiempo, como leer y escuchar música, o ver videos mientras respondemos a mensajes. Pero llega un punto en que la multitarea es agotadora y necesitamos centrarnos en una sola actividad, algo que conseguimos con la ayuda de otros gadgets.

Dejar a un lado el smartphone no tiene por qué significar la desconexión total del mundo, en los días de vacaciones o cuando queramos tomarnos un respiro, podemos usar un terminal básico, como los de antes, como el Nokia 235. Cuya principal diferencia con los móviles actuales es la ausencia de aplicaciones que no reclamen la atención o en las que tengamos que hacer scroll infinito. Si alguien necesita contactar con nosotros, podrá hacerlo, pero mientras tanto su pantalla permanecerá siempre apagada.

FiiO Snowsky DISC | FiiO

Otra de las formas preferidas para aislarnos del ruido es la música, la cual a menudo se ve interrumpida por un mensaje o una notificación. De esta manera pasamos de simplemente reproducir a escuchar música. Una experiencia que se convierte en única con la ayuda de dispositivos como el reproductor digital Nowsky

Nano, el reproductor de CD portátil FiiO DM13 o el minimalista reproductor de CD FiiO CP13 ofrecen lo mejor de dos mundos, en el que se unen el formato físico con la calidad de la ingeniería moderna.

Capturar momentos es el principal objetivo de la fotografía, en el caso de la fotografía digital, esto se ha convertido en el mero almacenamiento de archivos. La única forma de disfrutar de la fotografía, tomándonos nuestro tiempo y meditando la foto que queremos conseguir, es con cámaras analógicas como las Fujifilm Instax, ideal para los que no buscan la perfección digital.

Kindle Scribe Colorsoft | Amazon

Por último, si prefieres disfrutar de la buena lectura e incluso de la lectura sin distracciones, no hay nada como la tinta electrónica para conseguirlo. Gracias a sus pantallas antirreflejos podemos leer en cualquier momento, incluso a pleno sol. Algo que podemos hacer con la ayuda de dispositivos como el SPC Dikens, o los Kindle de Amazon, entre los que se encuentra el Kindle Scribe en sus dos versiones de tinta negra y a color, los cuales nos permiten además disfrutar de la escritura y practicar la ilustración, sin estar pendientes de nada más. Elegir la monotarea no es ser anticuado, es optar por un modo de vida en auge, sin distracciones, y notificaciones y con una liturgia detrás que nos hace disfrutar de cada momento.