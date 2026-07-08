Revive aquellos tiempos de Napster con los nuevos Mp3 Hi-Res de Fiio

Quienes ya peinamos algunas canas, o muchas, el cambio de siglo XX al XXI vino acompañado de una revolución a la hora de escuchar música. Porque antes de que el iPod apareciera en el mercado, el Mp3 comenzó a ser una alternativa real a escuchar música en CD o vinilo.

Había pequeños reproductores que nos permitían descargar las canciones legalmente, aunque muchos lo hacían también por otras vías, para llevar centenares de ellas en una fracción de espacio de lo que ocupaba un CD o vinilo. Napster se convirtió en el centro de ese intercambio musical y hoy Fiio rememora aquellos años con unos dispositivos pensados para recuperar esa esencia, la experiencia musical más analógica del siglo XXI con dos nuevos reproductores.

Precio y disponibilidad

Los nuevos reproductores de Fiio llegan a España con un precio de 69,99 euros para el ECHO NANO y de 109,99 euros para el DISC. Ambos llegan en colores llamativos dignos de aquellos Mp3 de principios de siglo.

Nuevos FiiO Snowsky ECHO NANO y FiiO Snowsky DISC

Estamos ante dos dispositivos que recuperan claramente el diseño y la esencia de los reproductores Mp3 de principios de siglo. Eran dispositivos muy portátiles, y que entonces se limitaban a reproducir música en este formato, sin acceso a plataformas de streaming que por entonces no existían como tal, solo había tiendas donde comprábamos la música en estos archivos y después la descargábamos en estos dispositivos.

FiiO Snowsky ECHO NANO | FiiO

Y esta es de alguna manera una buena forma de entender estos dispositivos, orientados en este caso no solo al Mp3, sino también a la música Hi-res, de alta resolución. Esa es la principal diferencia, solo reproducen archivos que tengamos descargados en la tarjeta microSD. El modelo Nano es el más compacto, nos recuerda a aquellos modelos de Sony tan rompedores. Tiene una rueda de control física, así como una pantalla monocromo.

El sonido depende de un chip DAC Cirrus Logic CS43131, compatible con archivos PCM de alta resolución y DSD256, que garantiza una calidad de sonido que es superior a la de un móvil estándar. Además, ofrece una salida de auriculares de 3,5 mm y ranura microSD para poder almacenar miles de canciones, y funciona como DAC USB para mejorar el sonido del ordenador.

FiiO Snowsky DISC | FiiO

El modelo DISC es más grande y vistoso, y mucho más sofisticado, siendo mucho más cercano a un reproductor Hi-Res actual. Todo ello en un sistema operativo muy ligero y focalizado en la experiencia musical. Tiene una pantalla táctil redonda, que permite navegar de forma sencilla por sus menús, listas de reproducción y visualizar carátulas de álbumes. Además, equipa un doble DAC Cirrus Logic CS43131 y añade a la toma de 3,5 mm una salida balanceada de 4,4 mm para auriculares exigentes, por lo que el sonido está a la altura de buenos auriculares o altavoces.

Además, tiene una conectividad más completa, con Bluetooth 5.4 que es compatible con LDAC y Wi-Fi con soporte para AirPlay de Apple. Además, nos ofrece la función de USB DAC bidireccional, salida digital SPDIF y compatibilidad con tarjetas microSD de hasta 2 TB. La batería nos brinda hasta 12 horas de autonomía y dispone de presets de sonido con modos retro para personalizar la audición. Vamos, todo un homenaje a los reproductores Mp3 de comienzos de este siglo.