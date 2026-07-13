Lenovo tiene una nueva tableta Legion con 5G a la vuelta de la esquina

No cabe duda de que Lenovo se ha convertido en los últimos años en uno de los principales fabricantes de dispositivos de gaming del planeta. Su gama abarca desde PCs de sobremesa y portátiles hasta consolas portátiles o tabletas. En este último caso tenemos un nuevo lanzamiento muy cerca, tanto que la tableta ya se está dejando ver en algunos vídeos, donde podemos apreciar algunas de sus características, que la harán perfecta para jugar con el mejor rendimiento.

Se trata de la inminente Legion Y700 Ultimate

Como podéis ver en el vídeo, se trata de una tableta ultracompacta, que sin embargo va a equipar bajo el capó un potente motor capaz de mover los gráficos más exigentes con total soltura. Entre otras cosas, Lenovo muestra que la tableta llega con ranura para tarjetas SIM, así como compatibilidad para eSIM. Esto es algo importante, ya que nos permite disfrutar de conectividad y datos sin depender de terceros dispositivos, de manera totalmente independiente y autónoma.

Es sin duda una de las grandes novedades que ofrece esta tableta respecto de la Y700 original. Sobre la ficha técnica de la tableta, poco más se sabe, en el vídeo podemos ver que es muy pequeña, probablemente de 8 pulgadas, por lo que será ultraportátil. Es de esperar que las características sean muy similares, por ejemplo, a las de la Y700, y que la gran novedad venga sobre todo de esa conectividad 5G.

A nivel de diseño, no parece que haya cambiado demasiado. Por tanto, de esta nueva tableta podríamos esperar algo similar a su predecesora, como un potente procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, ahora sería lo lógico, porque no hay nada más potente por el momento. Si tenemos en cuenta su predecesora, la pantalla debería tener una diagonal de 8,8 pulgadas, prácticamente igual de grande, un poco más, que la pantalla de un teléfono plegable, la resolución sería de 1904 x 3040 píxeles, muy elevada, sobre todo para una pantalla de este tamaño tan compacto.

La tableta es tan compacta que vemos cómo en algún momento del vídeo la tableta es utilizada como un smartphone, para hacer llamadas de voz. Según este metraje, las antenas de la tableta se han ubicado de tal forma que siempre gocemos de la máxima cobertura y señal, independientemente de cómo cojamos la tableta con las manos.

Un modelo que de momento no parece que vayamos a disfrutar en España, donde la marca china está preparando el desembarco de otros modelos, también muy compactos, pero con un diseño más similar a la Y700 estándar. En cualquier caso, esperamos una de las tabletas más potentes del mercado en un cuerpo realmente compacto y versátil con esa conectividad 5G, que le va a dar un aspecto claramente diferencial.