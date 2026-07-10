Este curioso gadget restaura tus vinilos más castigados por el paso de los años

Hace unos días os hablábamos del nuevo tocadiscos de Vulkkano, un dispositivo perfecto para iniciarse en el apasionante mundo del vinilo, o simplemente para recuperar nuestra vieja colección para volver a escucharla en todo su esplendor. En esta ocasión, nos hacemos eco de un dispositivo cuando menos sorprendente, y que seguro muchos amantes de la música en este formato van a agradecer. Y es que se trata básicamente de un dispositivo que aplana vinilos, algo muy útil, sobre todo si los discos con el paso de los años se han ido deformando por el sencillo efecto de la gravedad.

Así funciona el nuevo M2 Vinyl Flattener

Se trata básicamente de un dispositivo de alta precisión diseñado para restaurar la planeidad de discos de vinilo alabeados o deformados. Con un peso de 12 kg, provee la masa necesaria en su placa superior para garantizar una presión constante en toda la superficie, el M2 mantiene un diseño compacto ideal para estanterías y permite un almacenamiento vertical para ahorrar espacio.

Si te preguntas si lo puedes utilizar con tu colección, es compatible con todos los formatos de disco, de 7”, 10” y 12”, desde prensajes vintage ligeros hasta modernos vinilos de 180 g. Además, integra una bisagra reforzada multiángulo que permite abrirlo de manera segura con una sola mano y se mantiene estable sin desplazarse. Se puede utilizar fácilmente gracias a una pantalla táctil que muestra los ajustes preestablecidos, la temperatura y el progreso del ciclo.

En el mercado de coleccionistas, un vinilo deformado ve reducida drásticamente su calificación,de Near Mint a VG o menor, devaluándolo a la mitad y dificultando su venta en plataformas digitales, por lo que es una buena herramienta si queremos dar salida a nuestros discos y estos, en general, por un mal almacenamiento, han sufrido este tipo de daños en su estructura.

Para conseguir su objetivo, el aplanamiento seguro exige operar en una franja de temperatura sumamente estrecha, donde las tensiones internas se liberan, pero los surcos mantienen su geometría de audio. El M2 logra esto mediante un sensor de grado médico que monitoriza la superficie con una precisión de ±0.2°C.

El M2 Vinyl Flattener destaca por su imponente selección de materiales avanzados para su fabricación, como un escudo térmico de alta densidad compuesto por NBR y PVC que aísla eficazmente el calor interno, un núcleo de calentamiento activo que utiliza una avanzada película de grafeno de alta eficiencia energética. La distribución uniforme del calor y la presión se logra gracias a una robusta placa de aluminio de grado aeroespacial de más de 5 kg y por último, la superficie de contacto directo con el vinilo es de vidrio microcristalino de 4 mm, elegido por su extrema planeidad física y nula expansión térmica total.

Eso sí, ya puedes tener una extensa colección de vinilos alabeados, porque el precio de este aplanador no es muy accesible, parte de 570 euros, y las primeras unidades comenzarán a entregarse el próximo mes. La campaña en Kickstarter ha sido todo un éxito.