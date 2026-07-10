La Xiaomi Smart Band 11 da sus primeras señales de vida

Hace apenas un mes que Xiaomi presentaba la Xiaomi Smart Band 10, la décima generación de una de las pulseras más populares del mercado, y seguramente la principal artífice de la fiebre por las pulseras inteligentes asequibles que ha venido después. Pues bien, ahora conocemos los primeros detalles de su sucesora, que obviamente debería llegar al mercado todavía dentro de muchos meses, seguramente a mediados de 2027.

¿Qué sabemos de ella?

Es lógico que, a falta de tanto tiempo, los dispositivos den ciertos detalles sobre su desarrollo, sobre todo en lo que a certificaciones se refiere. Es el caso de la futura Xiaomi Smart Band 11, que se ha dejado ver precisamente en el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, donde se han certificado dos dispositivos con tecnología Bluetooth por parte de Xiaomi.

Concretamente, se trata de los modelos M2616B1 y M2617B1. Hay un filtrador que ya ha asignado nombre comercial a esos dispositivos, y serían los de Xiaomi Smart Band 11 y la Xiaomi Smart Band 11 NFC, que serán las nuevas generaciones de las actuales pulseras inteligentes de la marca china. Eso sí, al menos hay un dato técnico que nos da información sobre un aspecto clave de la pulsera.

Hablamos de la batería, que sería de 233 mAh, exactamente la misma de la actual generación, por lo que en términos de autonomía no debería haber novedades, salvo que el trabajo de eficiencia energética de la pulsera sea sobresaliente. Eso sí, hay un dato que nos sorprende bastante, y es la fecha en que los insiders de la industria esperan que se lance esta nueva pulsera.

Y es que Smart Pikachu, un conocido filtrador, ha situado la posible ventana de lanzamiento de estas pulseras para la segunda mitad de 2026. Esto quiere decir que Xiaomi podría adoptar ahora una estrategia de lanzamiento semestral para sus nuevas pulseras inteligentes, ya que hasta ahora han venido más o menos una vez al año, al menos en el modelo estándar, ya que el Pro suele permitirse licencias más amplias a la hora de irrumpir en el mercado en una nueva generación.

Recordemos que la actual Xiaomi Smart Band 10 nos ofrece una pantalla de 1,72 pulgadas, con brillo de hasta 1500 nits. Además, la batería de 233 mAh, esa misma que hemos visto ahora en sus sucesores, brinda una autonomía de hasta 21 días con una sola carga completa. Es capaz de analizar la actividad de hasta 150 modos deportivos diferentes, y cuenta con HyperOS como software de Xiaomi. De momento no hay rastro de una variante Pro de la Xiaomi Smart Band 11, y seguramente no lo haya en los próximos meses, ya que sin modelos que van a un ritmo diferente.