La batería del iPhone Ultra plegable será más pequeña de lo esperado

Los móviles plegables tradicionalmente no han tenido grandes baterías, a pesar de que su tamaño, sobre todo en el caso de los modelos Fold, es más grande. Pero es verdad que las pantallas plegables obligan a partir en dos la batería, y utilizar dos celdas. Por eso tiene sentido que la capacidad sea más moderada. Ahora hemos conocido los detalles de la batería del primer iPhone plegable, que debería presentarse el próximo mes de septiembre. Y aunque es menos de lo especulado en un principio, la capacidad es bastante decente.

Al nivel de sus competidores, e incluso mejor

Las nuevas informaciones detallan las dos celdas de batería con las que contará el nuevo plegable de los de Cupertino. Y la información no viene de cualquiera, sino de Digital Chat Station, uno de los filtradores con mejor reputación del mercado chino. Este ha detallado que habrá una celda de 1921 mAh y otra de 2962 mAh, lo que entre ambas suma una capacidad de 4883 mAh, que acerca bastante la batería a una capacidad de 5000 mAh, que es bastante grande para lo que normalmente se da en este tipo de plegables.

Para hacernos una idea, el actual Samsung Galaxy Z Fold tiene una capacidad de batería de 4400 mAh, mientras que el iPhone 18 Pro Max, que no es plegable, tiene una de 5567 mAh, por lo que en este caso estamos ante una batería bastante grande para lo que tradicionalmente son las de iPhone, que en muchos casos se habían quedado por detrás de la competencia en términos de capacidad.

Eso sí, se trata de una capacidad inferior a la que se había filtrado en un principio, que apuntaba a entre 5400 mAh y 5800 mAh; es verdad que era bastante optimista. Recordemos que uno de los móviles plegables con la batería más grande del mercado es el Vivo X Fold 5, que tiene una capacidad de 6000 mAh. Un iPhone Ultra que se espera que sea presentado en las primeras semanas de septiembre junto a los iPhone 18.

Aunque hay bastantes más dudas respecto de cuándo se pondrá a la venta, a pesar de que los analistas ya descontaban un lanzamiento en el mes de septiembre. Ahora parece que, aunque se presente entonces, su comercialización podría retrasarse hasta comienzos de 2027. Esto impactaría de lleno en el mercado de plegables, que este año esperaba crecer alrededor de un 20% por la irrupción del primer iPhone plegable. Por tanto, si es así, todo ese porcentaje se desplazará a 2027.

De este plegable se espera una pantalla plegable de 7,8 pulgadas, así como una externa de 5,5 pulgadas, mucho más pequeña que las de su competencia, ya que el formato de este móvil será muy parecido al de un iPad. Contará con Touch ID, seguramente en el botón de encendido, en lugar del tradicional Face ID, e incorporará el chip A20 de Apple, el mismo de los iPhone 18, con los que compartirá muchos componentes.