Disfruta de un verano más "fresquito" con Alexa+

Para los usuarios de Alexa, las rutinas es algo que los ha acompañado durante todos estos años. A través de la app del asistente de voz podían crear programaciones con las que controlar sus dispositivos inteligentes. Con la llegada de Alexa+, crear estas rutinas es mucho más fácil, permitiendo además la aplicación de órdenes más complejas, con las que tomar el control total de los dispositivos.

Nuevas rutinas para no pasar calor con Alexa+

La conectividad wifi y la integración de la inteligencia artificial son claves para tomar el control de la climatización de nuestra casa y paliar los efectos del calor. Con temperaturas cada vez más elevadas en verano, se hace imprescindible depender de sistemas de climatización ya sean en forma de ventilador o aire acondicionado. Pero tomar el control de la temperatura y al mismo tiempo ser eficiente a veces no es nada fácil.

Amazon Echo Show con Alexa+ | Amazon

Si quieres el mayor confort en tu hogar sin arruinarte, las nuevas rutinas inteligentes de Alexa+ pueden ser la solución. Gracias a la integración de la inteligencia artificial ahora es capaz de comprender órdenes más complejas en un lenguaje más natural. Por lo que no es necesario aprendernos comandos rígidos para que nos haga caso. Ni siquiera recurrir a la app, para programar una rutina, al mismo tiempo que podemos complicarla aún más.

Es tan sencillo como hacerle la petición a Alexa de viva voz, explicándole cuáles son nuestras necesidades. Para lo cual podemos empezar con peticiones como, “Alexa, crea una rutina para activar el aire acondicionado. Por lo que debes de encender el ventilador o el aire acondicionado, cuando me encuentre en esta habitación, en determinado horario y si la temperatura supera los 25 grados. Manteniéndolo encendido hasta que la habitación alcance los 23 grados, pasados 20 minutos o cuando abandoné la estancia. Volviéndolo a activar cuando se den las condiciones óptimas”

Este tipo de orden nos permite en poco tiempo usar varios activadores e incluso usar el formato condicional, por lo que nuestras órdenes son mucho más precisas y efectivas. Pidiéndole incluso decir que apague el aire acondicionado cuando nos vamos de casa, evitando así un gasto innecesario y sorpresas en la factura de la luz.

Para que estas rutinas funcionan a la perfección, hay que recordar que dependemos de otros dispositivos inteligentes compatibles como el asistente de voz de Amazon, dispositivos con conectividad wifi como los ventiladores y aires acondicionados que nos ofrecen fabricantes como Xiaomi o Dreo entre otros fabricantes, los cuales se caracterizan por ecosistema inteligente y que podemos controlar a distancia desde nuestro teléfono móvil. Y contar con dispositivos de Amazon como los Echo, los cuales cuentan con sensores de presencia y termómetro.

En cualquier hogar inteligente que se precie no puede faltar este tipo de tecnología, la cual nos proporciona control total sobre los dispositivos, confortabilidad a la vez que somos más eficientes. Lo que a la larga se traduce en un claro ahorro en la factura de la luz.