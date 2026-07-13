La espectacular cámara del Oppo Find X10 Pro Max acumulará hasta 600 megapíxeles

La carrera por contar con la mejor cámara de fotos en el entorno móvil está lejos de ser resuelta, al tradicional dominio de las firmas como Apple o Samsung, se le ha impuesto en los últimos años el buen hacer de las chinas, como Xiaomi, Oppo o Vivo, que ofrecen móviles con mejores cámaras y unas especificaciones que van muy adelantadas en varios aspectos. Oppo es uno de los fabricantes más agresivos a la hora de crear móviles con algunas de las mejores cámaras del mercado, y parece claro que el Oppo Find X10 Pro Max será uno de esos móviles de alta gama con una cámara a la altura.

Una cámara sin precedentes

Si hace unos meses las cámaras con dos sensores de 200 megapíxeles parecían canalizar la revolución de la fotografía móvil, ahora parece que los fabricantes están yendo un poco más allá, de cara a ofrecernos la cámara con la combinación de sensores más potente del mercado. Y Oppo lo tiene claro, todos los sensores de la cámara trasera deben tener una resolución de 200 megapíxeles.

Y dicho y hecho, porque una de las fuentes con mejor solvencia en el entorno del mercado chino ha desvelado que la cámara del Oppo Find X10 Pro Max contará con una calidad sin precedentes en el mercado actual. Y es que asegura que, más allá de los sensores principal y teleobjetivo, el ultra gran angular también contará con esta enorme resolución de 200 megapíxeles.

Lo que quiere decir que esos tres sensores acumularán la friolera de 600 megapíxeles de resolución para el teléfono de Oppo, si sumamos todos ellos como un conjunto.Además, Digital Chat Station ha desvelado también el tamaño de estos sensores, que sobre todo en el principal y en el ultra gran angular son bastante grandes, con unas dimensiones de 1/1.3”, mientras que en el ultra gran angular son algo más pequeños, de 1/1.5”.

Por tanto, de ser así, se convertiría en el móvil con más resolución en su cámara de fotos, acumulando sensores de 200 megapíxeles como nunca antes. La cámara selfie ofrecerá un sensor de 50 megapíxeles, lo que eleva el conjunto a nada menos que 650 megapíxeles. Pero este móvil será una bestia también en el resto de su ficha técnica. Empezando por su potente procesador, un MediaTek Dimensity 9600 Pro, que será de los más rápidos en 2027 entre los móviles Android. También nos ofrecerá una pantalla de 6,89 pulgadas, con tecnología OLED LPTO, así como resolución 2K, una tasa de refresco de 144 Hz y unos biseles ultradelgados.

Como es de esperar, el teléfono llegará con ColorOS 17 como capa de personalización, en este caso basada en Android 17, la última versión del sistema operativo de Google. Un móovil que debería presentarse a finales de este año, seguramente al comienzo del otoño, para enfrentarse a los grandes lanzamientos de los fabricantes chinos, que también harán lo propio seguramente durante el mes de septiembre u octubre.