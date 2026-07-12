¿Cuál es tu Kindle ideal para estas vacaciones?

El verano ha sido por derecho propio la época del año propicia para relajarse y abandonar la vida frenética en la que nos vemos envueltos en el día a día. Pero no por ello, debemos olvidarnos de registrar nuestras ideas. A continuación, te contamos cómo evitar la pérdida de estas con la ayuda de Kindle.

No pierdas tus mejores ideas

Generalmente cuando estamos relajados es el momento en que nuestra mente vuela y se nos ocurren las mejores ideas. Y este momento suele coincidir cuando no tenemos a mano un papel para dejarla plasmada. Idea que si no apuntamos se pierde y no somos capaces de recordar. Un estudio realizado por Amazon Kindle apoya esta teoría con unos datos reveladores, hasta un 47% de los españoles pierden sus ideas por no plasmarlas a tiempo.

La solución perfecta para que no se pierdan estas ideas son los dispositivos Kindle. Estos son un compañero ideal allí donde vayamos, ya sea para disfrutar de la lectura o como cuaderno para escribir nuestros pensamientos e ideas. Y como no podía ser de otra forma, hay un Kindle para todo tipo de viajeros.

Para los ávidos lectores que aprovechan cualquier momento y lugar para ponerse al día con la lectura la mejor solución la encuentran en Kindle de última generación. Un dispositivo ligero y transportable que podemos llevar en cualquier bolsillo o bolso. Gracias a su pantalla de tinta electrónica de 300 ppp, podemos disfrutar de la lectura incluso al aire libre y a pleno sol. Ya que cuenta con una luz frontal un 25% más brillante y además es antirreflejos.

Para los más intrépidos que incluso que no quieren perderse nada incluso cuando se encuentran tanto en la playa como en la piscina, sin el temor a las salpicaduras. Para ellos su dispositivo ideal es el Kindle PaperWhite que además de ofrecernos una interfaz más fluida, cuenta con luz regulable, para adaptarse a todas las circunstancias y resiste las salpicaduras.

Pero si lo que quieres es disfrutar de otros contenidos como revistas o cómic a todo color la mejor opción es el Kindle Colorsoft. Un dispositivo que nos permite una perfecta inmersión en la historia, libre de distracciones y notificaciones.

Kindle Scribe Colorsoft | Amazon

Pero no todo es lectura, también podemos optar por modelos como el Kindle Scribe, el cual nos permite capturar nuestras ideas, gracias a su pantalla de 11 pulgadas y lápiz premium con los que escribir como si se tratara de un papel.

Por último, pero no menos recomendable, el Kindle Scribe Colorsoft es la joya de la corona que permite tomar notas o ilustrar a todo color. Gracias a su ecosistema libre de aplicaciones y distracciones, en el cual se han incluido herramientas de inteligencia artificial para buscar, resumir y digitalizar de forma rápida y cómoda.