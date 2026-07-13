Xiaomi lanza una impresora de sublimación de tamaño compacto

Durante años hemos tenido impresoras en nuestros hogares, normalmente de tinta o láser, para imprimir documentos y, en muchos casos, también fotografías de calidad, gracias al papel fotográfico. En este caso, Xiaomi apuesta por una tecnología que, si bien lleva décadas presente en el mercado, no se ha utilizado tanto, ya que tiene un público muy objetivo, sobre todo centrado en la impresión de fotografía de alta calidad. Se trata de la tecnología de sublimación, que nos ofrece claras ventajas frente a otras alternativas, y que en este caso desde Xiaomi tienen claro que ofrecerá una calidad por encima de la media, y además, con un tamaño compacto.

Así es la nueva Xiaomi Mijia Desktop Photo Printer 2

Esta impresora no es portátil, sino que ha sido diseñada para tenerla en nuestro escritorio sin ocupar demasiado espacio. De hecho, sus dimensiones son de tan solo 199 × 126,6 × 85,7 mm, por lo que podemos colocarla en cualquier rincón, incluso si nuestra mesa de trabajo no es especialmente grande. La impresora se caracteriza por contar con tecnología de sublimación, no hay tinta tradicional, pero sí calor para llevar a cabo una impresión de calidad profesional.

Xiaomi Mijia Desktop Photo Printer 2 | Xiaomi

Este método cuenta con los cuatro colores tradicionales en impresión, como son el CMYK, cian, magenta, amarillo y negro, por lo que el resultado son fotos de colores naturales, con profundidad, y un contraste muy bien equilibrado. Los degradados se notan más suaves y, por tanto, nos da la sensación de estar ante fotos reveladas profesionalmente, como las que recogíamos hace años producto de nuestros carretes fotográficos. Sin duda, la calidad que ofrece una impresora de sublimación no tiene nada que ver con la de las impresoras de tinta tradicionales.

Y no digamos de los papeles ZINK instantáneos, que suelen perder el color o incluso borrarse tras unos años. Esta tecnología hace todo lo contrario, hay muchos casos en los que se garantiza que la impresión durará hasta un siglo en perfectas condiciones, obviamente mucho más allá de nosotros, y para disfrute de hijos y nietos. Esta impresora ofrece una alta resolución en las impresiones de 300 x 300 dpi.

El tamaño de las fotos que imprime es de hasta 4x6 pulgadas, o lo que es lo mismo, el tradicional tamaño de 10x15 cm, que es el que más abunda cuando revelamos fotos en laboratorios profesionales. La impresora tiene una conectividad bastante completa, ya que ofrece tanto Wi-Fi de 2.4 GHz como Bluetooth 5.2, lo que nos permite imprimir no solo desde el PC o portátil, sino también desde nuestro móvil, de forma rápida y sencilla.

Con el móvil podemos añadir efectos de realidad aumentada, así como imprimir formatos de imagen bastante populares y corrientes, como son los de JPG, PNG y HEIC. Podemos conectar hasta tres dispositivos a la vez mediante la conectividad Bluetooth. Por tanto, se trata de una impresora que ofrece sobre todo la máxima calidad de impresión, no solo por colores y fidelidad, sino también por la longevidad de las impresiones, muy superior al de cualquier otro sistema de impresión. Su precio es bastante asequible, de tan solo 103 euros al cambio, de momento llegará a China, pero no hay que descartar que la tengamos en España pronto.