El riesgo de incendios forestales aumenta esta semana: por qué el verano es tan peligroso

El riesgo de incendios forestales volverá a aumentar de forma significativa durante esta semana en buena parte de España. Según informa la experta meteoróloga Mar Gómez, las zonas con riesgo muy alto o extremo se extenderán desde el martes y alcanzarán su punto más crítico el miércoles, especialmente en el centro, el este y el nordeste peninsular.

¿Por qué el verano multiplica el peligro de que se produzcan incendios?

La respuesta no está solo en el calor. Aunque las altas temperaturas favorecen que la vegetación pierda humedad, existen otros factores que convierten los montes en un auténtico combustible listo para arder.

Uno de ellos es la baja humedad relativa del aire, que seca todavía más plantas, arbustos y árboles. A esto se suma la sequedad del suelo, consecuencia de semanas con pocas precipitaciones, que deja la vegetación en una situación de estrés hídrico y mucho más inflamable.

El viento es otro de los grandes enemigos. No solo puede avivar un fuego recién iniciado, sino que también favorece que las llamas se propaguen rápidamente, cambien de dirección y dificulten las labores de extinción.

Incendio | Pixabay

Cuando estos tres ingredientes coinciden, el riesgo de incendio se dispara. En estas condiciones, una chispa provocada por un descuido, una colilla mal apagada o una maquinaria puede desencadenar un gran incendio forestal.

El riesgo volverá a aumentar esta semana

Los mapas de previsión apuntan a un empeoramiento progresivo de la situación. El lunes, el riesgo más elevado se concentrará en el nordeste peninsular y el valle del Ebro, mientras que el martes y el miércoles las zonas con riesgo muy alto o extremo se extenderán por Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía oriental y Baleares.

Por ello, los expertos recuerdan extremar la precaución y evitar cualquier actividad que pueda generar una ignición, especialmente en las áreas donde el riesgo alcance niveles extremos. En esta época del año, un pequeño descuido puede convertirse en un gran incendio en cuestión de minutos.