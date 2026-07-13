PUEDE SORTEAR OBSTÁCULOS Y DESNIVELES
Este robot todoterreno te acompaña a cualquier lugar y ya arrasa en Kickstarter
El robot sirve para grabar en 4K nuestras experiencias más extremas desde cualquier ángulo.
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La robótica se ha convertido en una forma rápida y sencilla de que los más pequeños se inicien en este apasionante mundo a la vez que juegan. Hoy nos fijamos en un robot que está arrasando en Kickstarter gracias a su original propuesta. Y es que mezcla el uso de IA con un diseño todoterreno y completamente personalizable, tanto desde la parte física como de software. Y ahí es donde este robot apodado Beni nos promete un formato completamente diferente respecto de otros robots en el mercado actual.
Un robot diferente e inteligente
La inteligencia se le supone a un robot, pero en este caso lo mejor de todo es que se va a mover con total libertad por cualquier terreno, ya sea por nuestra casa como por campo a través, e incluso en terrenos escarpados, ya no solo porque cuente con un chasis ideal para aguantar las embestidas, sino también porque gracias a su inteligencia artificial puede reaccionar ante los obstáculos como lo haría la mente humana, y evitarlos con la máxima eficiencia. Este nuevo robot se llama Beni y promete hacer extraordinaria una experiencia que ya conocíamos de muchos otros robots, pero que no se salían tanto del guion.
Así es Beni
Se trata de un robot todoterreno, que es capaz de ir allá donde vayamos a una velocidad de casi 30 km por hora, por lo que es realmente rápido y puede hacer junto a nosotros todo tipo de actividades al aire libre. Porque mientras nos movemos, Beni realiza una filmación inteligente que asegura el mejor ángulo de forma automática.
Este robot puede grabar metraje en resolución 4K ultrasuave y rápida, con un estilo cinematográfico, permitiéndonos enfocarlo por completo en lo que estamos haciendo. Y con la función de autoedición, Beni se encarga de transformarlos en un video recopilatorio listo para compartir. Cuenta con varios modos de uso, principalmente dos. El modo piloto permite conducirlo manualmente y disfrutar del recorrido viendo directamente desde la perspectiva de la cámara de Beni.
El rastreador de movimiento nos permite ordenarle que se mueva, te siga o grabe, manteniéndose fijado en nuestra ubicación incluso si salimos de su campo de visión directo. Y también se utiliza para guiarlo cuando queremos controlarlo manualmente. La cámara de Beni ofrece resoluciones de 4K a 30fps, 3K a 60fps y 1080p a 100fps, mientras que la batería nos ofrece una autonomía de 1,5 horas por carga, ampliables a más de 4,5 horas mediante dos reemplazos rápidos.
Además, todo se puede guardar incluso si no tenemos conexión a Internet, los vídeos estarán ahí disponibles en todo momento una vez los hayamos grabado. Podemos almacenar los vídeos en su memoria de 32 GB, así como en la ranura para tarjetas microSD. Puede usarse en exteriores sin problemas, aunque no se puede sumergir. Este nuevo robot está disponible a través de una campaña de financiación de Kickstarter, donde su precio de partida actualmente es de 480 euros al cambio, lo que no está nada mal. Viene con rastreador de movimiento, una batería, cables de carga y pegatinas.
Sin duda, es un robot diferente, porque no solo permite personalizar su uso, podemos crear piezas impresas en 3D para ello. También tiene un novedoso mando de control con forma de reloj inteligente y, lo mejor de todo, nos acompaña incluso en los entornos más hostiles para grabar nuestros mejores momentos al aire libre.
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