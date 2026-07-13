Vinculan la ideología política con la preferencia futbolística entre Messi y Cristiano

Una investigación científica internacional en la que participa la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), y publicada en SSRN, apunta que la rivalidad futbolística entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo trasciende el ámbito estrictamente deportivo y se encuentra vinculada con la ideología política de los aficionados. En general, los perfiles progresistas prefieren a Messi, mientras que los conservadores se decantan por Cristiano.

El resultado que destacan los autores del estudio, procedentes de la UC3M, de la National University of Singapore (NUS) y la Nanyang Technological University (NTU), es la robustez de la ideología como predictor de la afinidad por un jugador o el otro. De hecho, la ideología política fue el predictor individual más sólido, una vez controlados los factores demográficos, el uso de los medios de comunicación, la personalidad y la cognición.

"Los encuestados más liberales o progresistas preferían a Messi, mientras que los más conservadores preferían a Ronaldo. También es destacable el efecto de moderación entre la edad y la ideología: el efecto de la ideología es más marcado entre los encuestados más jóvenes y se atenúa hasta perder significación estadística en los grupos de mayor edad", explica una de las autoras, Teresa Gil López, profesora del Dpto. de Ciencias Sociales de la UC3M e investigadora del Instituto Juan Linz.

Recuerdos personales e ideologías

Los autores de la investigación aclaran que el estudio no debe interpretarse de forma determinista ni como un veredicto sobre los gustos particulares de los aficionados. Por el contrario, el hallazgo sugiere que bajo las elecciones personales subyacen corrientes y valores que influyen en la vida social y política.

"Evidentemente, el estudio no es un veredicto sobre el gusto de nadie y no afirma que la política determine la preferencia futbolística de una persona de manera mecánica e inevitable. Lo que sí dice es algo más sutil y, creo, más interesante: que la línea entre nuestra identidad política y nuestra vida cultural se ha vuelto mucho más delgada de lo que la mayoría de nosotros percibe, y que la rivalidad Messi-Ronaldo, que casi todos experimentamos como algo puramente personal, en realidad refleja relatos que hablan de valores subyacentes más amplios a escala social", señala el primer autor del estudio, Saifuddin Ahmed, del NTU de Singapur.

"La mayoría de las personas que tienen preferencia por uno de estos dos jugadores la viven como algo propio, como algo arraigado en recuerdos específicos, en partidos vistos, en estilos de juego que les emocionaron. Y eso es real. Pero bajo esa capa personal, nuestros datos sugieren que existe otra capa, conectada con valores y disposiciones que también organizan nuestra vida política. El hallazgo no invalida la capa personal. Simplemente muestra que no es la única", concluye Saifuddin Ahmed.

Metodología y alcance global

Para conseguir estos resultados, el equipo de investigación llevó a cabo una encuesta online transnacional entre los meses de abril y mayo de 2026. El estudio contó con una muestra de 10.661 participantes seleccionados mediante un muestreo por cuotas en 26 países pertenecientes a seis continentes. Para la elección de las naciones se priorizó la variedad en la cultura futbolística, el desarrollo económico y los sistemas políticos. A nivel interno, las muestras de cada país se equilibraron por edad y género con el propósito de aproximarse a la distribución real de su población adulta.

Cada participante puntuó a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo en una escala de favorabilidad de 1 a 7, mostrados en un orden aleatorio. El resultado principal analizado fue la diferencia intrapersonal entre ambas calificaciones. El instrumento de recogida de datos incorporó, además, medidas adicionales para recopilar la ideología política, variables demográficas, hábitos de consumo de medios de comunicación y un conjunto de ítems y escalas validadas de personalidad y cognición.

Referencia:

Saifuddin, A. et al. (2026). Political Identity Beyond Politics: The Messi-Ronaldo Preference Across 26 Countries. SSRN.