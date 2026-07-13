MÁXIMA CAPACIDAD
El Motorola Edge 70 Max confirma su gran batería
Ya no son filtraciones, se trata de información oficial previa a su presentación.
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Llevamos ya unas semanas hablando del Motorola Edge 70 Max, un nuevo integrante de esta amplia ya gama de smartphones, que cuenta con multitud de variantes. Este teléfono llegará con algunas características poco habituales en estos dispositivos, e incluirá una batería a la altura, con métodos de carga bastante novedosos dentro de la gama y que seguro que son un gran atractivo para los consumidores. Ahora conocemos la capacidad de esa batería y otros detalles.
Una batería a la altura
La capacidad de la batería de este teléfono de Motorola va a ser una de las más grandes que nos ha ofrecido la marca en un teléfono de su gama Edge. Y es que hablamos de un smartphone que, por lo que hemos conocido ahora gracias al comercio Flipkart, uno de los más populares en India, tendrá una capacidad de 7100 mAh, sin duda alguna de las más grandes en la gama Edge y auténtico atractivo de este nuevo modelo.
Pero esto no es todo, porque además será una batería con carga potente, de 90 W, así como con una interesante carga magnética, este es uno de los puntos más interesantes. Porque, según la publicación del comercio, este tendrá una potencia de 25 W, por lo que podremos cargar mediante este método magnético a una potencia bastante razonable para desarrollarse sin necesidad de cables.
Según Motorola, con esta batería podremos contar con una autonomía de hasta 58 horas, o lo que es lo mismo, prácticamente dos días y medio sin recargar, eso sí, con un uso cotidiano, nada más allá de lo normal y habitual. Un móvil que además sabemos que será bastante potente, porque contará con un procesador Snapdragon 8 Gen 5, acompañado de 12GB de memoria LPDDR5X, así como una cámara de vapor de 5500 mm, que permitirá disipar el calor de forma rápida y uniforme.
Su pantalla estará a la altura con un panel OLED LPTO de alta calidad, con resolución QHD+ y un brillo de 7000 nits. Uno de los puntos destacados es la tasa de refresco de 144 Hz, al nivel de una pantalla de un dispositivo de gaming, sin duda algo a tener en cuenta. También cuenta con cristal Corning Gorilla Glass 7i, y color de 10 bits. Por tanto, hablamos de un móvil que perfectamente podemos definir como de gama alta, y sin duda el Edge 70 más potente y mejor preparado que vamos a poder disfrutar a lo largo de este año.
Un móvil que está a punto de presentarse, ya que su puesta de largo es esta misma semana, el próximo miércoles 15 de julio, que será cuando vea la luz en India. No sabemos si llegará a España, creemos que sí, pero no hay que descartar que lo haga bajo una denominación diferente.
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