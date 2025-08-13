Este sofisticado Fidget Spinner no solo es divertido, también muy inteligente

Desde hace años, los Fidget Spinner nos han hecho más amenas, interminables esperas, o han ayudado a reducir el estrés y ansiedad que nos generan ciertas situaciones. Gracias a su sencillo funcionamiento, nos entretienen y nos hacen pasar un buen rato. Los hemos visto de todas las formas y colores, aunque generalmente comparten algo en común, un sistema de rodamientos que permite girarlos a gran velocidad. En esta ocasión, nos encontramos ante el Fidget más sofisticado que hemos conocido en los últimos años, y que acaba de llegar a una campaña de financiación de Kickstarter.

Un Fidget con pantalla RGB

Sin duda su pantalla LED RGB es el principal atractivo de este Fidget, y lo que a muchos consumidores puede terminar de convencer. Es un Fidget con un diseño muy atractivo, y que es diferente a los habituales, ya que la pieza giratoria la encontramos en la parte superior de este LOOPDOT, que es como se llama este Fidget. Esta zona redonda podemos girarla y está monitorizada por un sistema de luz infrarroja integrado en el dispositivo.

Pero además, en el centro de esta esfera en forma de dial, encontramos una linterna LED, que podemos iluminar en distintos modos. Tiene un modo de luz fría, con una potencia de 400 lúmenes y un alcance de hasta 100 metros. Mientras que el modo de luz más cálida ofrece una potencia de 270 lúmenes. Girando el dial podemos aumentar o reducir la intensidad de la luz de estas linternas.

Además, mientras tenemos activos estos modos, la pantalla RGB muestra diferentes gráficos y animaciones, de lo más vistosas y divertidas. Adicionalmente, con agitarla, podemos encenderla y apagarla, lo que aumenta su sentido más práctico y la hace mucho más cómoda. La pantalla RGB se puede personalizar con el dial, pudiendo activar diferentes modos de visualización, entre otros, para mostrar el nivel de batería restante, y otro tipo de animaciones divertidas.

Un fidget que se puede usar también como elemento de decoración, porque podemos llevarlo en la ropa, una mochila, o como si se tratara de un wearable más en forma de pulsera. Un dispositivo que además es resistente al agua, con certificación IPX6, por lo que podremos mojarlo moderadamente. También puede resistir caídas de hasta 1 metro. Un dispositivo que cuenta con una batería de 600 mAh, de la que desconocemos la autonomía que es capaz de brindarnos.

Al final se trata de uno de esos dispositivos que no podemos evitar manosear cuando lo tenemos a mano, y que por supuesto, con esta atractiva pantalla, puede ser realmente atractivo a la vista, y brindar más funcionalidades. Un LOOPDOT que ya se compra en Kickstarter, donde su campaña ya ha arrasado a falta de 28 días para que termine. El precio de la versión básica es de unos 30 euros al cambio, más gastos de envío. Y comenzará a entregarse el próximo mes de septiembre.