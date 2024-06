Este nuevo Fidget Spinner integra unos auriculares Bluetooth, ¿o es al revés?

No cabe duda de que desde Asia nos llegan los dispositivos electrónicos más sorprendentes que podemos conocer a lo largo del año. No siempre son productos masivos, ni crean tendencia, pero demuestran que hay mucha libertad en aquel mercado a la hora de diseñar nuevos productos, que todo hay que decirlo, no siempre presumen de la mejor calidad cuando se trata de fabricantes poco conocidos. Y en este caso estamos ante uno de esos dispositivos que sorprenden por su extraña propuesta, en este caso directamente desde India.

Así son los nuevos Cyberstud Spin TWS

Se trata de unos auriculares inalámbricos que tienen forma de Fidget Spinner, y por tanto se pueden usar como tal mientras los escuchamos, o simplemente mientras están almacenados en este Fidget que a su vez es un estuche. Estos tienen un diseño en parte transparente, y el estuche además de usarse como un objeto anti estrés, está acabado en metal para ser más duradero y cumplir su función de Fidget a la perfección.

Cyberstud Spin TWS | Nu Republic

Estos tienen unos controladores de 13mm de neodimio, y ofrecen tecnología X-Bass, que presenta unos graves con mucha envergadura, algo que no suele ser habitual en este tipo de dispositivos. La conectividad es Bluetooth 5.3, y ofrecen un modo juego que reduce la latencia a 40ms, lo que quiere decir que a la hora de jugar vamos a poder disfrutar de un sonido son retardos entre lo que ocurre en la pantalla y lo que escuchamos.

El alcance de la conexión es de 15 metros, por lo que tenemos un gran margen de movimiento. Es de los auriculares de este tipo que más autonomía nos van a ofrecer, llegando a nada menos que 70 horas con una sola carga completa del estuche, lo que es espectacular desde luego. En este caso la cancelación de ruido solo se realiza durante las llamadas de voz, por lo que no esperemos una cancelación activa de ruido habitual. Son resistentes a las salpicaduras y sudor con certificación IPX5, y además tienen controles táctiles en los laterales.

Por tanto, se trata de unos auriculares Bluetooth que presumen de mucha autonomía y resistencia gracias a ese gran cuerpo metálico que tienen y que precisamente no es pequeño, pero que a cambio nos da muchas horas de entretenimiento con esos giros infinitos típico de los Fidget. Estos auriculares de Un Republic de momento llegan al mercado indio, donde se han lanzado por unos 25 euros al cambio. No podemos esperar una maravilla de sonido de ellos, pero sí mucha diversión mientras los escuchamos, porque desde luego, sus creadores han estado muy despiertos con este planteamiento tan sorprendente para unos auriculares Bluetooth.

Desde luego en la actualidad es raro encontrar unos auriculares con un factor de forma tan original como este. De momento para disfrutarlos nos tocará importarlos en alguna tienda china que a su vez los traiga de india, pero desde luego es de esos dispositivos con los que no vamos a pasar desapercibidos. Una nueva demostración de que, aunque parezca lo contrario, todavía hay fabricantes que se arriesgan con productos verdaderamente diferentes a lo habitual.