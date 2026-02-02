Redmi trabaja en una potente tableta con pantalla 3K y 165Hz

La firma de Xiaomi está preparando una nueva y potente tableta, que seguramente rivalizará con la gama más premium, aunque como siempre, y es sello de la compañía, con un precio bastante accesible. De hecho el filtrador que ha hablado de ella, lo ha hecho de una tableta de alto rendimiento, y desde luego con lo que ha desvelado es la sensación que nos da. Tiene sentido que sea una tableta de la gama K, reservada a los modelos más potentes de la marca asiática.

Potente y con una pantalla de primera

La filtración proviene de China, y lo hace de parte del que sin duda es el filtrador con mejor reputación de aquel mercado, y, por tanto, al que podemos tomarnos más en serio. Se trata de Digital Chat Station, que ha desvelado los primeros detalles de la Redmi K Pad 2, la nueva generación de la tableta más avanzada de la marca china, y de la que, por tanto, podemos esperar las características más espectaculares.

Y la verdad es que apuntan alto, como una pantalla con alta resolución 3K, así como una diagonal de 8,8 pulgadas, lo que quiere decir que tendrá una gran densidad de píxeles y en consecuencia una alta definición en este tamaño tan grande. Esta además presumirá de una tasa de refresco de 165 Hz, eso sí, con un panel LCD, no esperemos OLED, pero es más que suficiente desde luego, partiendo de esa resolución y tasa de refresco.

Aunque no lo menciona, sí que avisa de que el procesador será de nivel tope de gama. Por lo que aquí podríamos estar hablando de un MediaTek Dimesity 9500 o Snapdragon 8 Gen 5, por tanto, debería bridarnos la mayor potencia dentro de una tableta Android. También da detalles sobre el sonido, que tendrá dos altavoces simétricos con audio mejorado, así como dos motores de eje X que mejorarán la háptica.

La batería será otro de los aspectos destacados, porque rara vez vemos una tableta que ofrezca más de 1000 mAh por pulgada de pantalla, para hacernos una idea. Y en este caso la nueva tableta de Redmi contaría con una batería de 9000 mAh, lo que para una pantalla que no llega a las 9 pulgadas es sobresaliente desde luego. Es un gran salto respecto de la primera K Pad, que contaba con una de 7500 mAh.

Sobre cuándo se presentará esta tableta, el filtrador recuerda que el pasado año su predecesora se presentó con el móvil tope de gama de la marca, el Redmi K80 UItra, con lo que este año debería pasar algo similar con el Redmi K90 Ultra. Por tanto, se espera que lo haga en la primera mitad de 2026, concretamente sus predecesores llegaron en junio, por lo que más o menos debería llegar en esas mismas fechas.