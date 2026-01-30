UN MINI SMARTWATCH
Este smartwatch en miniatura es el anillo inteligente perfecto
Poco a poco los smartwatch en forma de anillo están ganando protagonismo, y este es un buen ejemplo.
Los anillos inteligentes están de moda, cada vez es más habitual ver personas con uno de estos anillos en sus dedos, sobre todo si hablamos del Galaxy Ring de Samsung, que se ha convertido en el más popular de todos por el momento. Pero en poco tiempo está surgiendo también una tendencia interesante en este mercado, y que nos ofrece dos dispositivos en uno. Hablamos de los relojes inteligentes en forma de anillo, que se pueden usar en ambas posiciones igualmente. Se trata de unos dispositivos que sin duda alguna nos ofrecen una manera diferente de leer la hora y hace seguimiento de nuestra salud, el Rogbid Fusion es el último ejemplo de esto.
Ficha técnica del Rogbid Fusion
Lo más llamativo es sin duda su diseño, porque está preparado tanto para llevarlo en la muñeca como en el dedo a modo de anillo. Es así porque su caja es muy pequeña, prácticamente una miniatura que mide 21mm, la mitad aproximadamente de lo que suele medir un smartwatch para muñecas pequeñas. Las dimensiones son de solo 20.6 x 21 x 8.2mm y su peso es de 14 gramos.
Su caja es de metal y tiene resistencia al agua de hasta 5 atmósferas. La pantalla de este reloj y anillo es minúscula, de 0,49 pulgadas y con tecnología OLED, por lo que dentro de ella la información que se puede visualizar es limitada, generalmente la hora y el nivel de batería. Pero también puede mostrar en otras pantallas los pasos que hemos dado, la frecuencia cardiaca, así como la saturación de oxígeno en sangre y los datos de sueño.
Además de visualizar esta información, internamente es capaz de analizar la actividad en más de 100 deportes diferentes, de los que extraerá datos como la frecuencia cardiaca, los pasos que hemos dado, o la distancia recorrida. Para poder consultar estos datos, se puede emparejar con nuestro móvil mediante Bluetooth, donde podremos ver todas estas estadísticas completas desde su pantalla. Es compatible tanto con iOS como con Android, por lo que se puede utilizar indistintamente entre uno u otro.
En lo que a la autonomía se refiere, este reloj y anillo nos ofrece hasta 5 días de uso con una sola carga completa, lo que sin duda es más que suficiente. Es un reloj que llega en tres colores diferentes, plata, dorado y negro. Y una de sus mejores facetas es el precio. Y es que este reloj se estrena por solo 41 euros al cambio, por lo que cuesta la mitad de lo que esos pequeños G-Shock que conocimos hace poco y que nos permitían llevar todo un Casio a modo de anillo.
