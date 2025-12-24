Este mini PC portátil presume de teclado mecánico y pantalla ultra ancha

Los ordenadores portátiles han ganado mucho terreno en los últimos años, hasta ser más utilizados que los de sobremesa por la mayoría de consumidores, que ven en ellos a dispositivos más versátiles e igual de potentes. Ahora nos fijamos en uno que nos ofrece un factor de forma verdaderamente interesante, y que desde luego no pasa desapercibido. Hablamos del nuevo Keebmon, que ha llegado a Kickstarter para comenzar una campaña en la que ya ha conseguido su objetivo con creces.

Así es este original portátil

Sin duda son dos los grandes atractivos de este ordenador portátil, por un lado su factor de forma ultra ancho. Que precisamente coincide para integrar un verdadero teclado mecánico, algo que ya de por sí nos garantiza un funcionamiento más preciso, y también un mayor nivel de personalización de las pulsaciones, gracias a sus diferentes posibilidades, con distintos switches a nuestra disposición para unas pulsaciones adaptadas a nuestras necesidades. Es básicamente un teclado mecánico con un ordenador portátil integrado en un chasis de aluminio de alta calidad.

A diferencia de otros teclados con pantallas pequeñas que solo sirven para mostrar macros o GIFs, el Keebmon integra un procesador AMD Ryzen AI 9 HX 370. Este procesador, perteneciente a la arquitectura más reciente de AMD, no solo ofrece un rendimiento excepcional en tareas multihilo y juegos, sino que incluye una NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal) dedicada para acelerar tareas de Inteligencia Artificial.

A este le acompañan hasta 64 GB de memoria RAM DDR5 y un almacenamiento interno de hasta 8 TB mediante SSD. De esta forma se convierte en una de las de las estaciones de trabajo portátiles más potentes del mercado, al menos en este formato, permitiendo desde la edición de video 4K hasta el desarrollo de software complejo, todo dentro del cuerpo de un teclado mecánico.

La pantalla táctil tiene una diagonal de 13 pulgadas, cuenta con una resolución de 1920 x 720 píxeles, mientras que su tecnología es IPS. Eso sí, el factor de forma de la pantalla es verdaderamente ancho, tanto como el propio teclado. Al conectarse a otro PC, la pantalla de 13 pulgadas actúa como un segundo monitor ultra ancho, que es perfecto para ejecutar herramientas de edición, chats de streaming, monitorización de sistema o controles multimedia.

Este teclado cuenta también con iluminación RGB completa. Cuenta con múltiples puertos USB-C, salidas de vídeo y conectividad inalámbrica de alta velocidad. Como HDMI 2.1 y DisplayPort mediante USB-C, Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4. Por supuesto cuenta con Windows 11 como sistema operativo. También integra un versátil Jack combo de 3.5mm para auriculares y micrófono. Este ordenador portátil ultra ancho tiene varias versiones disponibles en su campaña de Kickstarter.

Hay una versión Super Early Bird que tiene un precio de unos 339 euros al cambio, lo que no está nada mal para todo lo que ofrece. Esta versión incluye también un lápiz inteligente. Y se comenzará a entregar el próximo mes de abril de 2026. Para que os hagáis una idea, sus creadores comparan el potencial de este ordenador con una consola Asus ROG Xbox Ally X, por lo que parecen bastante seguros de todo el potencial que puede brindar a sus compradores.