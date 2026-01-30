Nuevo AirTag de Apple, ¿es compatible con tu iPhone?

Tras varios años al fin, Apple se ha lanzado a actualizar su AirTag con el reciente lanzamiento de una nueva generación de sus populares dispositivos de rastreo. Una nueva versión de hardware que no podrán usar todos los usuarios. Estos son los modelos compatibles.

Descubre si tu teléfono es compatible con el nuevo AirTag

El nuevo AirTag no destaca por su diseño, ya que prácticamente no ha cambiado con respecto a su antecesor, lo que sí ha renovado es el interior, con un nuevo altavoz más potente y mejorando el rango de alcance. Aunque la característica por la que más destaca es por su nueva función de “búsqueda de precisión “o “Precision Finding", la cual no está hecha para ser compatible con cualquier teléfono. Todo dependerá del chip con el que cuente.

AirTag de segunda generación | Apple

Saber con exactitud donde se encuentran nuestra cartera o las llaves y no de forma aproximada, es lo que una de las mayores diferencias que encontramos entre la primera y segunda generación de estos dispositivos. Esto es, gracias a la tecnología de banda ultra ancha (Ultra Wideband (UWB)) con la que cuenta, los dispositivos equipados con el chip UWB, lo que les dota de “conciencia espacial” lo que les permite calcular la dirección y la distancia exacta a la que se encuentra el AirTag. A diferencia de lo que sucede con el bluetooth, que solo permite hacer una estimación.

Aquí es donde el chip de nuestro teléfono adquiere su importancia, para poder disfrutar de esta nueva funcionalidad, nuestro iPhone debe contar o bien con chip U1 o los más recientes chips de segunda generación. Si no tienes claro el que integra tu iPhone, esta es la lista de dispositivos compatibles. Con los modelos más recientes, los que mejores resultados nos ofrecen no solo en lo que a compatibilidad se refiere, sino que además permiten localizar los dispositivos a mayor distancia.

iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro y iPhone 17

iPhone Air

iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus y iPhone 16.

iPhone 15 (todos los modelos): Fue la primera generación en introducir el chip UWB de segunda generación, mejorando el alcance respecto a sus predecesores.

Los modelos con el Chip U1 original, siguen siendo compatibles con la búsqueda de precisión, aunque presentan un rango de detección algo mejor que los modelos más recientes. En este apartado encontramos,

iPhone 14 (toda la gama).

iPhone 13 (toda la gama).

iPhone 12 (toda la gama).

iPhone 11 (toda la gama).

Otros modelos como iPhone XS, XR, o un modelo SE, aunque son capaces de localizar el dispositivo y ubicarlo en el mapa, presentan ciertas limitaciones. Al conectarse a través de Bluetooth, no dispondrán de la distancia exacta en metros ni tendrán acceso a la flecha de dirección que nos ayuda a llegar hasta su posición.

Aunque también cabe recordar un problema con el que nos podemos encontrar, sobre todo si vamos a usar nuestro AirTag para localizar nuestras pertenencias cuando viajas. Y es que la tecnología de Banda Ultra Ancha no está permitida por la regulación internacional sobre frecuencias de radio. Esto hace que en ciertas regiones el chip UWB se desactive de forma automática. Perdiendo su función estrella.