Garmin Tactix 8 Cerakote Edition: un smartwatch táctico que destaca por su resistencia militar

Los relojes resistentes y diseñados para la aventura son muy populares desde hace años, aunque no tengamos una vida llena de aventura o excursiones extremas, a muchos nos gusta vestir relojes preparados para condiciones muy hostiles, aunque no vayamos a utilizarlas nunca. Pero en este caso Garmin ha lanzado un reloj inteligente que no solo nos proporciona esto, sino funciones reales para militares y usuarios extremos, que buscan un dispositivo preparado para acompañarles en las misiones más hostiles. Se trata del nuevo Garmin Tactix 8 Cerakote.

Así es el nuevo smartwatch militar de Garmin

Para ser resistente debe tratarse de un reloj extremadamente bien construido y acabado, y eso es precisamente lo que nos ofrece. En él Garmin ha utilizado un revestimiento de polímero cerámico llamado Cerakote, una técnica que solemos ver en equipamiento militar y armas de fuego, y que ahora se integra en este reloj. Este acabado le proporciona resistencia al desgaste, la corrosión y los químicos.

Garmin Tactix 8 | Garmin

A nivel visual, el dispositivo presenta un diseño muy atractivo y que nos deja claro que va a aguantar todo lo que le echen. A nivel técnico nos ofrece una caja de 51 mm y un bisel de titanio que protege su pantalla AMOLED con una diagonal de 1,4 pulgadas. Algo único e interesante es el revestimiento Cerakote, que con el paso del tiempo desarrolla un aspecto desgastado único en el reloj, haciendo que cada unidad sea ligeramente distinta a las demás según el uso que le demos.

Garmin Tactix 8 Cerakote Edition | Garmin

Incluye funciones específicas para personal militar y profesionales, como el modo Jumpmaster para paracaidismo, compatibilidad con gafas de visión nocturna y el Stealth Mode, un modo sigilo, que permite seguir registrando datos biométricos y de distancia pero desconecta cualquier rastro de conectividad inalámbrica o ubicación GPS externa.

Garmin promete hasta 29 días de autonomía en modo smartwatch. Es una cifra que nos permite olvidarnos de cargarlo durante casi un mes, algo esencial si tenemos pensado perdernos en algún lugar lejos del mundanal ruido.

Garmin ha integrado funciones de buceo de hasta 40 metros, así como mapas TopoActive con relieves de terreno y una base de datos aeronáutica mundial. En cuanto a la monitorización de nuestra salud, analiza los niveles de energía con su sistema Body Battery y el oxígeno en sangre, además de permitir pagos con Garmin Pay si es necesario en cualquier comercio.

Precio y disponibilidad

De momento este nuevo Garmin Tactix 8 Cerakote Edition se ha puesto a la venta en Estados Unidos, donde su precio parte de 1599 dólares. Veremos cuándo aterriza finalmente en España, y desde luego se posiciona como una de las opciones más exclusivas y resistentes de todo el catálogo de la marca.