Funciones del Kindle Scribe Colorsoft que no encontrarás en otro Kindle

En sus inicios los dispositivos Kindle, estaban destinados al disfrute de la lectura, algo que con el paso del tiempo ha ido cambiando. La llegada del Kindle Scribe, convirtiéndose este en un cuaderno de tinta electrónica supuso un gran avance. Aunque lo que ha supuesto el mayor cambio evolutivo en estos dispositivos es la reciente llegada del Kindle Scribe Colorsoft de 11 pulgadas. A continuación, te contamos cómo ha cambiado y todo lo que nos ofrece.

Todo lo que puedes hacer con el modelo más avanzado

Un dispositivo que ha pasado de ser un cuaderno digital a convertirse en una herramienta de productividad, estudio y lienzo creativo todo al mismo tiempo que contribuye a la concentración y la desconexión digital.

Kindle Scribe Colorsoft | Amazon

Llega para situarse en un dispositivo indispensable para aquellos que quieren mantener el equilibrio entre la productividad y la desconexión. Con funciones exclusivas que solo encontramos en este.

Una de características por la que destaca es su gran pantalla de tinta electrónica con tacto a papel y a color que nos ofrece un sistema de escritura y subrayado con 10 colores de bolígrafo, 5 para el marcador y una herramienta de sombreado con degradado. Estas herramientas nos ayudan a organizar la información de forma clara y visual.

Los amantes de la novela gráfica y cómic, es la solución perfecta para disfrutar a gran tamaño y sin tener que hacer zoom, en otros dispositivos como el Kindle Colorsoft. Además, gracias a la pantalla de óxido, podremos disfrutar de colores vibrantes.

La integración de la inteligencia artificial es otra de las novedades más reseñables de este dispositivo. Su procesador de cuatro núcleos es el impulsor de las herramientas que nos permiten buscar palabras clave dentro de un libro. Ya sea en las notas escritas a mano alzada. Resumir contenidos escritos a mano con el lápiz digital e incluso mejorar o enderezar nuestra caligrafía, convirtiéndola incluso en texto tipográfico.

Entre las herramientas exclusivas destaca las notas adhesivas digitales, a través del sistema active Canva con el que cuenta, escribir con el lápiz en los márgenes de libros electrónicos y archivos es posible de manera que el contenido se reorganiza y fluye automáticamente, dejando espacio a las anotaciones a mano.

A la hora de dibujar también encontramos algunas mejoras, el nuevo sistema Smart Shapes permite dibujar figuras geométricas perfectas. Convirtiendo de forma automática nuestros trazos imperfectos en una formas geométricas.

Por lo que, a la hora de elegir entre las diferentes versiones de Kindle, el color en su pantalla no es el único motivo por el que elegirlo. Ya que además de esto incluye una amplia selección de herramientas de lo más interesantes que se adapta a un gran número de usuarios. Convirtiendo a este cuaderno digital avanzado en una herramienta de productividad.