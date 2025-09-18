Esta batería externa con pantalla Ink a todo color es compatible con Magsafe

El ecosistema Magsafe de Apple no deja de crecer, y es que cada vez son más los accesorios disponibles, basados en esta tecnología, también por parte de terceros. Es esta ocasión tenemos una batería externa que se beneficia de la tecnología de tinta electrónica para integrar una pantalla en ella, que le puede añadir una capa de personalización adicional a nuestro iPhone compatible con esta tecnología magnética.

Así funciona la batería MagInk

Se trata de una batería externa que se acopla a la parte trasera del iPhone gracias a la tecnología magnética. Una vez acoplada, puede cargar el teléfono sin necesidad de cables. Pero más importante, en este caso, cuenta con una pantalla de tinta electrónica que se puede personalizar fácilmente, y que nos permite darle un toque más personal al teléfono.

Es una batería grande, con una capacidad de 5000 mAh, a pesar de lo delgada que es, lo que evita tener que cargar con un gran peso o un grosor elevado en el teléfono. Una vez colocada detrás, puede cargar el iPhone con una potencia de 15 W, una buena potencia cuando hablamos de carga inalámbrica. Mientras que si utilizamos un cable USB tipo C, esta carga puede aumentar hasta los 22.5 W de potencia.

En lo que se refiere a la pantalla de tinta electrónica, esta es a todo color, mostrando varios simultáneamente. Uno de los aspectos más interesantes es que la app que controla el contenido de esta pantalla de tinta electrónica puede generar contenidos mediante IA. De esta manera podemos inventarnos la imagen que más nos apetezca, y automáticamente, al pulsar un botón, esa imagen aparece en la pantalla de tinta electrónica.

Pero además, la app de MagInk añade un plus de inteligencia a esta pantalla. Ya que además de las imágenes que elegimos en todo momento, se añaden de manera automática datos relativos a nuestra actividad y agenda, para que la pantalla también se convierta de alguna manera en un lugar donde tener constancia de nuestros próximos eventos y en general los recordatorios de nuestra agenda.

Eso sí, hay algunos detalles que el fabricante no ha desvelado. Como el grosor real de esta batería, que sí, es muy delgada, pero no sabemos exactamente cuánto. Así como su peso, que también es muy ligero gracias al material elegido para fabricarlo. Esta nueva batería llega en tres colores, casi idénticos a algunas de las variantes de los nuevos iPhone 17. De hecho tenemos una del nuevo color naranja, así como la variante de color azul oscuro, y otra de color Beige. Incluso hay una unidad especial que se ilumina por la noche en el tradicional color verde luminiscente.

Una nueva batería que acaba de llegar a la plataforma de crowdfunding Indiegogo, donde su precio de partida para la versión básica es de 42 euros al cambio. Mientras que la versión Pro parte de los 76 euros al cambio. Básicamente, la diferencia entre ambos es que el modelo Pro está fabricado en aleación de aluminio, por lo que es más delgado y resistente.